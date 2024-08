Seis subtipos de depressão: cada um deve ser tratado de forma diferente

Cientistas da Universidade de Stanford identificaram seis subtipos ou biotipos de depressão. Os resultados de seu estudo, publicados na revista Nature Medicine, podem revolucionar os tratamentos, pois cada um deve ser tratado de forma diferente.

ANÚNCIO

E é a principal causa de incapacidade no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma condição complexa que afeta cerca de 280 milhões de pessoas, com um impacto negativo em sua qualidade de vida, uma vez que afeta seus pensamentos, sentimentos, comportamentos e saúde física.

Para identificar essas variantes, os pesquisadores utilizaram ressonância magnética funcional para escanear os cérebros de 801 pessoas com depressão ou ansiedade, com uma idade média de 30 anos. As explorações foram realizadas tanto em repouso quanto durante a realização de tarefas.

Depois, eles usaram a inteligência artificial para identificar padrões de atividade cerebral e conectividade correspondentes a diferentes biotipos de depressão.

“Parece-me um esforço muito importante por parte do Dr. Leonardo Tozzi e dos restantes investigadores para explicar as causas, sobretudo biológicas, dos transtornos depressivos, pois há muito tempo tem sido considerado que existem muitos tipos de depressão”, comentou ao Metro World News o Dr. Mario Torruco Salcedo, professor da Universidade Iberoamericana.

Nesse sentido, ele disse que a ciência se caracteriza pelo fato de que constantemente são propostas hipóteses que outras pessoas tentam comprovar. Portanto, é provável que num futuro próximo outros cientistas, ou até mesmo o mesmo grupo, tentem replicar os resultados.

"Se isso acontecer, mais biótipos podem ser descobertos ou os seis existentes podem ser reclassificados em menos. Com o avanço da tecnologia, podemos determinar outras características biológicas. O mais preocupante é que quase três quartos das pessoas com algum transtorno depressivo não recebem a atenção necessária porque não sabem que têm a condição", acrescentou o especialista em psiquiatria.

ANÚNCIO

Em resposta a uma pergunta direta, o Dr. Mario Torruco Salcedo comentou que a depressão é uma condição curável se definirmos que estar curado é quando alguém pode voltar ao seu funcionamento anterior ou normal.

No entanto, afirmou que os distúrbios depressivos são um problema sério. Em epidemiologia, ele explicou, existe uma medida sobre os anos de vida perdidos devido à disfunção e a depressão está entre as principais causas.

"Os transtornos depressivos são curáveis, embora o risco de outro episódio ocorrer novamente sempre exista. No entanto, o retorno ao funcionamento normal é possível", concluiu.

Os seis biotipos identificados por cientistas da Universidade de Stanford foram identificados.

Um é caracterizado por hiperatividade nas regiões cognitivas, está relacionado com mais ansiedade , preconceitos negativos, desregulação de ameaças e falta de interesse pelas experiências da vida .

, preconceitos negativos, desregulação de ameaças e . Em outro biótipo, encontraram níveis mais altos de conectividade cerebral em três regiões associadas à depressão e à resolução de problemas , e que seus sintomas eram curados com terapia de conversação comportamental.

, e que seus sintomas eram curados com terapia de conversação comportamental. Um destaca por apresentar níveis mais baixos de atividade no circuito cerebral que gerencia a atenção: está associado a menos chances de melhorar com terapia.

A outro biotipo está associado com menos atividade nas regiões cognitivas do cérebro e menos conectividade nas regiões emocionais. Os participantes tinham dificuldades para responder à informação cognitiva e regular emoções negativas.

e regular emoções negativas. Um quinto biotipo é caracterizado por uma alta reatividade emocional , sendo mais afetados por estímulos emocionais como suas próprias emoções ou as expressões faciais das pessoas do que o resto.

, sendo mais afetados por estímulos emocionais como suas próprias emoções ou as expressões faciais das pessoas do que o resto. O último não mostra diferenças em relação às pessoas sem depressão em termos de referência nos exames de ressonância magnética cerebral, o que poderia indicar um tipo de depressão subjacente ainda não classificado.

Perguntas ao Doutor Edilberto Peña de León, Diretor do Centro de Pesquisas do Sistema Nervoso (México)

P: Como podemos definir o que é a depressão?

- É uma doença, e precisa ficar claro, não um estado de espírito ou tristeza. Trata-se de uma doença que se aloja no cérebro e está relacionada a mudanças bioquímicas. Dois de seus sintomas estão bem caracterizados: uma tristeza persistente na maior parte do dia nas últimas duas semanas e a incapacidade de sentir prazer em coisas que antes me proporcionavam, também por mais de duas semanas.

Existem outros três sintomas, como uma alteração no apetite e na energia, que podem aumentar ou diminuir, agitação psicomotora combinada com ansiedade, alterações no processo formal do pensamento, ideias de culpa, ideias repetitivas, ideias transcendentes sobre o sentido da vida e incapacidade de tomar decisões, entre outros. Há até aqueles que chegam a ter pensamentos suicidas.

Se eu tiver cinco desses que mencionei, incluindo os dois primeiros, esses são os critérios de um transtorno depressivo maior, assim é chamada a doença. Diante da presença de alguns desses sintomas, é melhor procurar um profissional médico ou profissionais de saúde mental para um diagnóstico adequado e tratamento adequado. Até hoje, nada supera os critérios clínicos e a experiência do profissional de saúde mental.

P: Qual é a importância de terem sido detectados seis biotipos de depressão?

- Para alguém com depressão, encontrar o medicamento adequado pode ser um processo de tentativa e erro que dura meses ou anos, e durante esse tempo os sintomas podem piorar. Qualquer estudo que nos aproxime dos tratamentos adequados no menor tempo possível é uma excelente notícia.

Há alguns anos, tem havido um trabalho em biomarcadores da depressão. Embora ainda não tenhamos um teste de laboratório padronizado para detectá-los, as descobertas dos pesquisadores de Stanford contribuem muito para a abordagem da medicina personalizada para a saúde mental com base em medidas objetivas da função cerebral.

P: Quanto às opções de tratamento futuro, o que podemos esperar?

- Acredito que o futuro já nos alcançou. Pensar que os transtornos depressivos só podem ser tratados com um antidepressivo e psicoterapia é algo redutor.

Hoje em dia é possível tratá-los com modificações no estilo de vida, suplementos alimentares, etc. Existem diferentes tipos de psicoterapia para diferentes tipos de depressão, e é possível combinar antidepressivos com outros medicamentos para maior eficácia, potencializados com dispositivos eletrônicos não invasivos que podem modificar os circuitos neurais.

Vale a pena ressaltar que a depressão é uma doença, e o órgão afetado é o cérebro, tão válida quanto a pneumonia ou a hipertensão. Existem maneiras de diagnosticá-la e um protocolo para o seu tratamento. Estatisticamente falando, é a doença que mais afeta a qualidade de vida das pessoas.