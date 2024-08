O que ninguém diz sobre o botão azul do WhatsApp: nossa privacidade está em risco?

Com a chegada da Meta AI ao WhatsApp, foi gerado um intenso debate entre especialistas e usuários. Esta ‘nova’ tecnologia é realmente segura? Quais são os riscos para os milhões de pessoas que utilizam o aplicativo de mensagens diariamente?

O WhatsApp, propriedade do Meta, é talvez a plataforma mais popular para se comunicar e, após a introdução do botão azul de inteligência artificial (IA), surgiram dúvidas sobre a privacidade e segurança dos dados.

O que é o Meta AI?

A Meta AI é a inteligência artificial da Meta, empresa-mãe do Facebook, Instagram e WhatsApp.

Projetada para resolver consultas e gerar conteúdo em formato textual ou audiovisual, esta ferramenta pode interagir em conversas em grupo ou em chats individuais, como se fosse um contato adicional.

A aplicação afirma: “Como modelo de linguagem da Meta AI, estou projetado para proteger a privacidade e segurança dos usuários”.

No entanto, para muitos, as ‘palavras’ da IA não são suficientes e é crucial conhecer a opinião dos especialistas.

Privacidade e segurança dos dados

A criptografia de ponta a ponta do WhatsApp é uma das principais garantias de segurança oferecidas pela empresa. Esse mecanismo garante que apenas os participantes de uma conversa possam ler ou ouvir as mensagens, excluindo o próprio WhatsApp desse acesso. E, de acordo com a empresa, essa proteção se estende às interações com o Meta AI.

Estão todos convencidos? Parece que não. O cientista de dados Ernesto Mislej, professor e sócio-fundador da 7Puentes, destaca a importância de manter uma postura crítica em relação às respostas da IA.

"Estamos sendo perseguidos pela ideia de que as respostas fornecidas por artefatos tecnológicos são verdades únicas, e não é assim. Devemos aprender a interagir com esses dispositivos que mediam o acesso à informação e adquirir uma postura crítica em relação aos sistemas tecnológicos", assegura o argentino.

Mislej não é o único com essa postura. Alan Mai, especialista em cibersegurança e CEO da Bloka, afirma que "os usuários sempre devem ter cuidado ao compartilhar informações pessoais nessas plataformas, seja no Meta AI ou em outra".

Funcionalidades e ética do Meta AI

A introdução da Meta AI no WhatsApp representa um avanço significativo no uso da inteligência artificial em aplicativos de mensagens. Embora a Meta tenha implementado medidas como a criptografia de ponta a ponta para proteger as informações dos usuários, os especialistas aconselham a manter uma postura crítica e ser cautelosos ao interagir com a IA.

E embora o Meta garanta que as mensagens que trocamos com o Meta AI não são armazenadas nem compartilhadas com terceiros, os especialistas sugerem estar atentos aos possíveis usos comerciais das informações geradas. Isso porque algo tão básico como uma consulta sobre como remover uma mancha de óleo poderia transformar o usuário em um alvo para anúncios de produtos de limpeza.

Dito isso, a Meta AI tem enfatizado que todas as interações são criptografadas durante a transmissão, garantindo a privacidade e segurança dos dados.