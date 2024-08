NASA ativa plano de contingência para astronautas presos no espaço e não descarta trazê-los de volta somente em 2025

En esta foto de video entregado por la NASA, los astronautas Suni Williams (izq) participan en una conferencia de prensa desde la Estación Espacial Internacional, el 10 de julio del 2024. (NASA via AP)

Depois de decolar em 6 de junho em uma viagem que deveria durar oito dias, os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams ficaram presos no espaço por mais de 60 dias, então a NASA ativou um plano de contingência para trazê-los de volta à Terra o mais rápido possível. No entanto, eles não descartam a possibilidade de retornarem até o início de 2025.

ANÚNCIO

O New York Post relatou que astronautas lançados à Estação Espacial Internacional a bordo da espaçonave Boeing Starliner relataram vazamentos de hélio e falhas de propulsão enquanto estavam no espaço.

A NASA informou na quarta-feira que está preparando um plano alternativo para trazê-los de volta na SpaceX CrewDragon, que pode estar pronto já em fevereiro do próximo ano.

"Estamos trabalhando com a SpaceX para garantir que estejam prontos para responder com a Tripulação-9 como uma contingência", disse Steve Stich, gerente do Programa Comercial de Tripulação da NASA.

Durante as próximas semanas, serão realizados diferentes testes. A ideia é trazê-los de volta em breve, mas se houver muito risco, não teremos escolha a não ser esperar até fevereiro de 2025.

"Provavelmente teremos que decidir, provavelmente por volta de meados de agosto, por um caminho ou outro para avançar e cumprir a data de lançamento da Tripulação-9," afirmou Stich.

NASA e sua missão para o retorno dos astronautas para casa

A NASA notificou que inicialmente, a missão da SpaceX estava agendada para ser lançada em 18 de agosto, mas foi adiada para 24 de setembro.

ANÚNCIO

O Post diz: “Embora a NASA esteja trabalhando ativamente com a SpaceX no plano de contingência, ainda não tomou uma decisão final sobre em qual ônibus espacial os dois astronautas retornarão.”

Stich afirmou que “não nos comprometemos formalmente com esse caminho, mas queríamos garantir que tenhamos toda essa flexibilidade em vigor”.