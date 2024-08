Modificação no Android que vai mudar a sua vida

Após um tempo de uso, é comum que os celulares fiquem mais lentos devido a fotos de grupos do WhatsApp e outros arquivos desnecessários, independentemente da capacidade de armazenamento que possuam, sendo necessário excluir aplicativos para baixar outros ou o celular travar a cada movimento. Embora existam aplicativos que prometem ajudar na velocidade dos dispositivos, a análise que realizam é apenas nos arquivos, excluindo os considerados lixo, e embora ajudem por um momento, certamente deixarão uma grande quantidade de megabytes que você não usava, mas que não são capazes de identificar.

Levar para consertar ou reiniciar quando o celular travar podem parecer soluções práticas, no entanto, há um ajuste direto nas configurações do sistema Android que trará uma mudança significativa em alguns passos simples para aumentar significativamente a velocidade. Aqui explicamos como fazer isso.

As animações são o verdadeiro segredo

O segredo está relacionado com uma configuração do sistema nas animações do celular, pois são elas que deixam o celular mais lento e podem consumir uma grande quantidade de memória.

Primeiro, vá para a seção de configurações do celular. Uma vez lá, procure a seção de Informações do telefone, que geralmente está localizada na parte inferior da seção. Aqui é onde as coisas ficam complicadas, pois dentro dessa seção, você encontrará o Número de compilação, no qual você terá que clicar sete vezes. O objetivo desse movimento é permitir que você tenha permissões de desenvolvedor para modificar as animações, o que será notificado na tela do telefone.

Uma vez que tenha essa autorização, vá para a seção de Configurações e encontre a opção Opções do desenvolvedor. Dentro dela, você encontrará a seção Desenho, onde poderá editar a velocidade de várias seções, como a Escala de animação de janela, Escala de animação de transição e Escala de duração de animação.