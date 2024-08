Inteligência artificial em dois celulares da Samsung

Samsung aproveitou o primeiro trimestre de 2024 para anunciar sua incursão na inteligência artificial nos sistemas operacionais de seus celulares e tablets. A entrada na inovação tecnológica que domina o mundo inicialmente seria para a linha premium do fabricante sul-coreano, mas recentemente foi revelado que dois membros da linha média dos Samsung Galaxy A entrarão na equação.

A informação específica, proveniente de um relatório publicado em SamMobile, indica que o Galaxy AI chegará, além dos smartphones de topo de linha, nos novos ícones da linha A, os A35 e A55, lançados entre o final de 2023 e o início de 2024.

O meio citado informa que não há uma data exata para a chegada da inteligência artificial a esses smartphones de linha média. No entanto, sugere que poderá ser neste mês de agosto ou no início de setembro, pois viriam juntamente com o lançamento da atualização do One UI 6.1.1.

Outro dos itens a serem considerados é que "nem todas as funções de inteligência artificial do Galaxy estarão disponíveis para o Galaxy A35 e o Galaxy A55. Não há informações sobre quais ferramentas de inteligência artificial estarão disponíveis e quais não", relataram os especialistas da SamMobile.

Um comunicado oficial da própria equipe da Samsung, publicado em março de 2024, informou que a suíte de ferramentas Galaxy AI, apresentada junto com a série Galaxy S24 em janeiro de 2024, estará disponível para uma gama mais ampla de smartphones e tablets.

A partir da atualização One UI 6.1, que traz o Galaxy AI, chegará primeiro aos proprietários de qualquer Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5; as tablets Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus e Galaxy Tab S9 Ultra; agora se juntam os novos convidados.

"A Galaxy AI não só abre as portas para uma nova era da Inteligência Artificial móvel, mas também coloca o poder da inovação nas mãos dos usuários, permitindo-lhes explorar as possibilidades ilimitadas da tecnologia. Com esta nova atualização, democratizamos o acesso das pessoas às funcionalidades que apenas a Inteligência Artificial pode oferecer", afirmaram fontes da empresa sul-coreana.

Custo zero até 2025

A Samsung confirmou que, por enquanto, a atualização One UI 6.1 e as funções Galaxy AI serão gratuitas para todos os usuários até o final de 2025, período a partir do qual a empresa, teoricamente, começaria a cobrar por essas funções.

Na essência, o fabricante está confirmando que aplicaria a mesma lógica de regras que já teria anunciado para a família Galaxy S24. Ainda resta descobrir qual seria o preço final pela assinatura do serviço com todos os adicionais integrados à plataforma neste momento.