Conheça os detalhes do Google TV Streamer

O Google apresentou o Google TV Streamer (4K), a nova versão aprimorada do Google Chromecast que deixa para trás o design de dongle para se tornar um set-top box. No entanto, as melhorias não são apenas estéticas ou de tamanho, o destaque é a integração e suporte ao Dolby Vision e Atmos para aprimorar a experiência de áudio, juntamente com o Thread e o Matter para auxiliar no controle de dispositivos domésticos, além de um controle aprimorado.

ANÚNCIO

Desta forma, o Chromecast se aposenta para evoluir para o Google TV Streamer 4K, com o objetivo de oferecer um desempenho superior, bem como novas funcionalidades, para proporcionar uma experiência de streaming mais suave. Com todas as melhorias, este dispositivo se posiciona como um centro de controle para sua casa inteligente, superando as capacidades da versão original.

Desta forma, o Google tenta responder de forma forte à forte concorrência da Amazon com a Alexa, através de um Google TV Streamer que, além de superar seu antecessor, também se posiciona como um concorrente formidável para o Fire TV Stick 4K Max. Isso é possível graças a um processador MediaTek MT8696 idêntico ao do Fire TV Stick 4K Max de 2021, oferecendo assim um desempenho aprimorado a um preço muito competitivo.