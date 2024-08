Como você pode recuperar suas mensagens excluídas no seu iPhone

Todo mundo tem mensagens indesejadas em seu celular que, com o tempo e ao se acumularem, acabam ocupando uma grande quantidade de espaço. Isso já é um problema grande o suficiente, mas as complicações vêm depois, pois, no momento de desespero para liberar espaço, é difícil distinguir ou filtrar entre as mensagens e é provável que você acabe excluindo alguma que estava utilizando. No entanto, no caso de mensagens de texto, não é tão simples como a recuperação no WhatsApp. Nós te contamos os poucos passos a seguir para resolver esse obstáculo de duas maneiras simples.

Para iOS 16 ou posterior, isso é para você

Neste caso, 3 simples passos separam você da recuperação de suas mensagens. Primeiro, você deve ir para a seção de mensagens de texto. Uma vez lá, clique no ícone ou foto do perfil que está no canto superior esquerdo da tela do seu dispositivo. Ao fazer isso, um menu com três opções será exibido. Você deve selecionar a opção ‘apagados recentemente’. Lá, você será levado para uma seção onde estarão todas as últimas mensagens que você excluiu. Uma vez lá, você pode selecionar quais mensagens deseja recuperar, clicar em ‘recuperar’, botão que está no canto inferior direito e, por último, confirmar que deseja recuperá-los e pronto, eles estarão de volta na conversa.

Para versões anteriores ao iOS 16

Primeiro, você terá que atualizar seu celular de forma definitiva, pois, caso contrário, não será possível recuperá-los. Uma vez que seu celular esteja na versão mais recente, você deverá seguir estes passos: