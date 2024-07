Bob Esponja está no espectro autista e o mundo não está preparado para isso

“Sofrer de autismo”. É uma frase que encontrei em várias mídias sobre Bob Esponja, o personagem animado. O ator Tom Kenny, que faz a voz original em inglês do ‘Calça Quadrada’, confirmou que o famoso personagem amarelo sempre fez parte do espectro autista dentro da série.

Devemos evitar o uso de verbos como “sofrer” ou “padecer” pois, além de implicar uma clara conotação negativa, estão tradicionalmente associados a doenças. Recomendamos utilizar expressões como ‘apresentar TEA’ ou ‘estar no espectro autista/ do autismo’. Esta é a recomendação da Confederação do Autismo na Espanha, um dos órgãos mais importantes do mundo sobre o tema.

O que disse o dublador do Bob Esponja?

Tom Kenny, a voz por trás do personagem, destacou na Comic Con Motor City que seu ‘superpoder’ é fazer parte do grupo de pessoas dentro do Espectro Autista (TEA). “Uma pessoa obviamente no espectro autista veio até mim e disse: ‘Eu tenho uma pergunta para você, Tom Kenny. O Bob Esponja é autista?’”, começou o ator, que com sua resposta encerrou as inúmeras teorias conspiratórias das redes sociais que abordaram a personalidade do personagem.

"Naquela conversa, respondi à pessoa que me perguntou que 'Sim, claro que é!'. Esse é o seu superpoder, da mesma forma que esse é o seu superpoder", relatou o ator, que após sua confissão recebeu uma variedade de aplausos dos presentes em sua apresentação na Comic Con, registro que foi viralizado pela conta @ToomHive na rede social X, onde seu vídeo recebeu mais de 32 mil curtidas em poucos minutos, e centenas de comentários.

Ser ou não ser, o dilema da linguagem

A Organização Mundial das Nações Unidas (ONU) tem realizado treinamentos para jornalistas e profissionais de mídia sobre o uso de linguagem inclusiva, não apenas em questões de gênero, mas também em outras áreas da inclusão, como as pessoas neurodiversas.

Ano após ano, isso é atualizado, já que são encontradas maneiras de fazer com que a linguagem seja ainda mais respeitosa e confortável para todas as pessoas. E é nesse contexto que se encontram muitas críticas sobre como se referir a uma pessoa que faz parte do Espectro Autista e tem um diagnóstico de TEA.

"O Autismo é uma condição, é uma diversidade do neurodesenvolvimento, uma forma diferente de processamento cognitivo. Cada pessoa autista possui um universo de características diferentes, por isso falamos do Espectro do Autismo. O Autismo não é uma doença, nem uma condição, não se sofre, não se padece. O que se sofre é ter que enfrentar inúmeras barreiras de exclusão", afirma um documento desenvolvido pelo Colégio de Jornalistas do Chile e pela FUAN (Fundação União Autismo e Neurodiversidade).

Autismo e TEA explicados de forma simples

A Organização Mundial da Saúde define como Transtorno do Espectro Autista (TEA). Atualmente, diversas vozes autistas têm indicado publicamente, sentir-se mais identificadas com as siglas EA (Espectro Autista) ou CEA (Condição do Espectro Autista).

Voltamos a repetir: o Autismo é uma condição, é uma diversidade do neurodesenvolvimento, uma forma diferente de processamento cognitivo. Cada diagnóstico é diferente. A isso se chama neurodiversidade.

O autismo é um espectro. Existem pessoas que completam seus estudos, trabalham, formam família. E também existem pessoas autistas com maiores necessidades de apoio, em que a realização de ações diversas do dia a dia pode ser muito desafiadora, tanto para elas mesmas quanto para seus cuidadores. Existem pessoas autistas verbais e não verbais: que podem falar, e que não. É tão amplo que por isso se fala de ‘espectro’ ou mesmo de ‘cidadania autista’: milhares de pessoas no mundo podem estar no espectro sem terem sido diagnosticadas ainda.

Falar sobre o TEA é protegido por lei em todo o mundo

Em 2 de março de 2023, foi promulgada no Chile a Lei do Autismo, que visa "garantir o direito à igualdade de oportunidades e proteger a inclusão social de crianças, adolescentes e adultos com transtorno do espectro autista; eliminar qualquer forma de discriminação; promover uma abordagem integral dessas pessoas no âmbito social, de saúde e educação, e conscientizar a sociedade sobre esse tema".

A peça de quebra-cabeça foi usada desde 1963 por considerar o autismo um “enigma a ser resolvido”. Com o tempo, também foi associada a algo que não ‘se encaixa’ no quebra-cabeça do mundo neurotípico. O autismo não é uma condição a ser resolvida, mas sim conhecida, valorizada e respeitada.

Por isso, hoje é recomendado usar o símbolo do infinito, multicolorido: porque em sua diversidade, continua crescendo, avançando, não há limites.

O mundo não está preparado para o nosso querido Bob

Mesmo sendo uma caricatura, esta notícia sobre o Bob Esponja permitiu ver nas redes o pior e o melhor das pessoas. Por um lado, aqueles de nós que ficamos felizes por esses temas estarem em destaque, sendo discutidos e aproveitados para ensinar e aprender. E por outro lado, aqueles que não se deram ao trabalho de dar o tratamento correto a este ‘espectro neurodiverso’ que sempre esteve presente, mas que agora estamos entendendo melhor para identificar e fornecer o apoio necessário: há casos que requerem apoio de linguagem, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, entre outros. Ou talvez apenas de um profissional, ou dois (cada caso é diferente). Mas há aqueles que não querem se informar, ou não se interessam, ou ainda pior: aqueles que simplesmente zombam sem compreender.

Bob é um cidadão com TEA. E é maravilhoso. Às vezes incompreendido, às vezes alegre, às vezes triste. Seus amigos também são muito diferentes entre si. Mas todos os dias, debaixo do mar, são uma aventura para Bob. Ele tem sua casa debaixo do mar, tem seu trabalho e lida da melhor forma possível com a rotina, embora às vezes se sinta incompreendido.

Quantos Bob Esponjas conhecemos? E não estou falando das crianças desta geração, que tiveram a sorte de serem apoiadas com planos especiais ao descobrir que estão no espectro: porque hoje é algo em estudo e com ferramentas para trabalhar nisso. Quantos adultos não sabem disso e simplesmente sentem que não são compreendidos? Ou que as coisas não saem bem para eles? Ou sentem que ‘pensam diferente’?

Elon Musk: Inovação e tecnologia.

Greta Thunberg: Voz global da mudança climática.

Anthony Hopkins: Talento brilhante na atuação.

Temple Grandin: Revolucionando a ciência animal.

Apenas alguns exemplos. Eles são como o Bob Esponja. Cada um diferente em sua maneira de ser, cada um brilhando em uma área diferente e à sua maneira. Porque o TEA é assim, diverso. Bem-vindo ao clube, Senhor Calça Quadrada.