Determinar qual é o melhor celular da história é algo injusto para as primeiras gerações. A tecnologia, à medida que avança, nos fará escolher os mais recentes. No entanto, para escolher corretamente, teríamos que levar em consideração algumas outras considerações, como o impacto que geraram na coletividade quando foram lançados.

É por isso que pedimos à inteligência artificial que nos fizesse uma lista levando em consideração esses itens mencionados, e nos ofereceu um top 5 que vai desde o 2000 até os dias atuais.

Nos surpreende que, embora tenhamos 24 anos de lançamento de uma infinidade de marcas, só nos ofereceu celulares de 2000 a 2012, nenhum atual, apesar das novas tecnologias que lideram os dispositivos atuais.

Vamos ver a lista que o ChatGPT-4 fez e os motivos pelos quais fez essa interessante seleção.

Melhores celulares da história de acordo com a IA

A Apple lidera a lista, com os seus lançamentos de 2007, que marcam o lançamento dos primeiros iPhones, celulares com tela sensível ao toque e a ausência de teclados físicos. Embora os novos sejam como naves espaciais em comparação com essas primeiras gerações, os primeiros celulares da empresa da maçã mordida mudaram o jogo.

Assim como fizeram os outros celulares da lista de inteligência artificial:

Apple iPhone (2007):

Inovação : Revolucionou o mercado dos smartphones com sua interface de tela sensível ao toque e a integração de um ecossistema de aplicativos.

: Revolucionou o mercado dos smartphones com sua interface de tela sensível ao toque e a integração de um ecossistema de aplicativos. Impacto: Mudou a forma como interagimos com a tecnologia móvel e estabeleceu um padrão para futuros dispositivos.

iPhone (2007) Getty Images

Nokia 3310 (2000):

Popularidade : Famoso pela sua durabilidade e bateria de longa duração.

: Famoso pela sua durabilidade e bateria de longa duração. Impacto: Foi um dos telefones celulares mais vendidos de todos os tempos e continua sendo um ícone da cultura pop.

Nokia 3310 Smartphone

Motorola RAZR V3 (2004):

Design : Destacou-se pelo seu design fino e elegante, que influenciou o design de muitos telefones posteriores.

: Destacou-se pelo seu design fino e elegante, que influenciou o design de muitos telefones posteriores. Popularidade: Foi extremamente popular e ajudou a Motorola a recuperar uma posição de destaque no mercado.

Celular Clássico

Samsung Galaxy S3 (2012):

Inovação : Introduziu características como o controle de voz S Voice e um design mais amigável para o usuário.

: Introduziu características como o controle de voz S Voice e um design mais amigável para o usuário. Impacto: Ajudou a estabelecer a Samsung como um concorrente sério contra a Apple no mercado de smartphones.

Samsung Galaxy S3 (2012) Smartphone

BlackBerry 8300 (Curve) (2007):

Funcionalidade : Popularizou o uso de teclados QWERTY em smartphones, especialmente entre profissionais.

: Popularizou o uso de teclados QWERTY em smartphones, especialmente entre profissionais. Impacto: Foi crucial para a comunicação empresarial e teve uma grande influência no mercado corporativo.