Obsoleto ou vintage? Se o seu iPhone estiver nesta lista, a Apple deixará de dar suporte a ele

O que significa quando um iPhone é classificado como vintage ou obsoleto, A classificação de iPhones em categorias de vintage e obsoletos reflete não apenas o ciclo de vida natural dos produtos tecnológicos, mas também o compromisso da Apple com a inovação contínua e quais opções os usuários têm quando seus dispositivos se tornam obsoletos?

A Apple classifica seus iPhones antigos em duas categorias principais: “vintage” e “obsoletos”. Os modelos vintage são aqueles que têm entre cinco e sete anos desde que deixaram de ser distribuídos, enquanto os obsoletos são aqueles que têm mais de sete anos desde que foram vendidos.

Quais são os modelos de iPhone vintage?

Um produto é considerado vintage quando a Apple parou de distribuí-lo para venda há mais de cinco e menos de sete anos. Esses dispositivos ainda recebem suporte técnico de hardware por dois anos a partir do momento em que entram nessa categoria.

A lista dos iPhones que atualmente são considerados vintage em todo o mundo inclui:

iPhone 4 (8GB).

iPhone 5.

iPhone 6.

iPhone SE.

iPhone 8 Vermelho.

iPhone 8 Plus Vermelho.

iPhone X.

Estes modelos deixaram de estar disponíveis para compra há mais de cinco anos e, embora sejam reconhecidos por seu valor histórico e qualidade, não são considerados antiguidades.

Quais iPhones estão obsoletos?

Um iPhone é considerado obsoleto quando a Apple parou de distribuí-lo para venda há mais de sete anos. Neste ponto, a empresa interrompe todos os serviços de hardware para esses dispositivos e os provedores de serviços não podem solicitar peças para reparos.

Embora tenham sido modelos muito populares em seu tempo, a lista de iPhones obsoletos inclui:

iPhone.

iPhone 3G (China continental) 8 GB, 16 GB.

iPhone 3GS (China continental) 16 GB, 32 GB.

iPhone 3GS (8GB).

iPhone 3GS de 16 GB e 32 GB.

iPhone 4 CDMA.

iPhone 4 CDMA (8 GB).

iPhone 4 16 GB (32 GB).

iPhone 4 GSM (8 GB), cor preta.

iPhone 4S.

iPhone 4S (8 GB).

iPhone 5c.

iPhone 5s.

iPhone 6 Plus.

iPhone 6s (32 GB).

iPhone 6s Plus (32 GB).

Estes modelos já não são elegíveis para suporte técnico da Apple. Isso significa que, se sofrerem algum dano em uma peça de hardware, os usuários devem procurar outras alternativas para consertá-los. A Apple e os distribuidores autorizados não oferecem mais suporte técnico ou reparos para esses dispositivos.

O que fazer se o meu iPhone for considerado vintage ou obsoleto?

Os dispositivos classificados como vintage recebem suporte técnico da Apple e seus distribuidores autorizados por mais dois anos. Isso inclui reparos e substituição de peças defeituosas; no entanto, uma vez que um iPhone vintage completa sete anos, ele é considerado obsoleto.

Agora, para os usuários que possuem modelos que agora são considerados obsoletos, é um bom momento para considerar suas opções, seja através de reparos de terceiros ou a atualização para um modelo mais recente. Neste caso, as opções viáveis são duas:

Serviço de reparação de terceiros: Embora a Apple não forneça suporte para iPhones obsoletos, existem muitos serviços de reparação que podem oferecer soluções. Adquirir um novo dispositivo: Outra opção é considerar a aquisição de um novo dispositivo. O iPhone não só é compatível com as últimas atualizações de software, mas também possui melhorias significativas em termos de desempenho, câmeras e recursos de segurança.

Quando estará disponível o novo iPhone?

Enquanto alguns dispositivos se despedem, outros chegam para ocupar seu lugar. É o caso do iPhone 16, que se estima que chegará ao mercado em setembro de 2024, seguindo a tradição da Apple de lançar novos modelos durante setembro.

De fato, o evento anual é amplamente aguardado pelos entusiastas de tecnologia e consumidores, que esperam ansiosamente as últimas inovações em dispositivos móveis.

Como será o novo iPhone?

Espera-se que os modelos do novo iPhone 16 lançados pela Apple tenham telas ligeiramente maiores do que os modelos anteriores, com tamanhos de 6,3 e 6,9 polegadas. Além disso, fala-se da incorporação de um novo botão háptico perto do botão de ligar em todos os modelos, o que poderia melhorar a experiência do usuário.

Também se diz que todos os modelos do iPhone 16 teriam o mesmo processador A18. Além disso, um recurso destacado do iPhone 16 Pro seria seu novo zoom óptico aprimorado, que permitiria um zoom de até 5x, melhorando as capacidades fotográficas e de vídeo do dispositivo.