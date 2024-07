WhatsApp: o que significa o emoji com a mão na testa?

O emoji com a mãozinha na testa é bastante popular no WhatsApp, mas poucos sabem seu verdadeiro significado

Os emojis têm um grande peso na forma como nos comunicamos pelo WhatsApp. Além de dar nuances às nossas conversas, eles podem reforçar mensagens de forma simples e direta.

ANÚNCIO

No entanto, esse potencial só pode ser explorado se forem usados adequadamente. O problema é que muitos desconhecem o significado padrão desses pictogramas.

Por exemplo, você sabe o verdadeiro significado do emoji com a mão na testa? Se a resposta for não, você veio ao lugar certo, pois vamos explicar para que você o use corretamente.

O que significa o emoji e quando é apropriado usá-lo no WhatsApp?

De acordo com a Emojipedia, o rosto amarelo com a mão direita na testa na verdade está fazendo uma saudação com reverência, um gesto destinado a solicitar permissão para iniciar uma ação ou em sinal de respeito.

Deve ser usado precisamente como uma mostra de respeito para com uma pessoa. No entanto, também é apropriado utilizá-lo para expressar um senso de dever ou de honra em uma conversa.

Assim como para responder de forma afirmativa; especialmente após receber alguma instrução específica, como uma maneira de dizer à outra pessoa um enérgico "sim, senhor!" ou "sim, capitão!".

O emoji com a mãozinha na testa é bastante popular no WhatsApp (Captura de pantalla)

Outros usos do emoji com a mão na testa no WhatsApp

Também conhecido como ‘rosto acenando’, o emoji também poderia ser usado para mostrar que estamos prontos para assumir um novo cargo ou tarefa com coragem; sugere o site Emojiterra.

ANÚNCIO

Da mesma forma, é apropriado quando é adicionado em uma mensagem para agradecer às forças militares, policiais ou médicos ou para expressar que se compreendeu a estratégia em uma equipe de trabalho ou esportiva.

Como curiosidade, o emoji com a mão na testa foi aprovado como parte do Unicode 14.0 em 2021. Enquanto isso, sua chegada ao Emoji 14.0 ocorreu exatamente no mesmo ano de sua admissão.