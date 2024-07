Threads atinge 175 milhões de usuários em um ano: é um sucesso ou um fracasso? Você o usa como as outras redes sociais?

Em 5 de julho de 2023 foi uma data de muito tráfego na Internet e no mundo das redes sociais. Mark Zuckerberg e Meta lançaram Threads, a concorrência direta do que então era chamado de Twitter, que naquela época passava por uma metamorfose inédita, nas mãos de seu novo dono, Elon Musk.

Na época, esse lançamento até fez com que Mark Zuckerberg e Elon Musk ameaçassem resolver suas diferenças com uma luta de artes marciais transmitida ao redor do mundo.

Mark Zuckerberg e Threads naquela época se sentiam vitoriosos em relação ao então Twitter (agora chamado X). A quantidade de usuários que conseguiram de imediato foi impressionante. No entanto, era (e ainda é) considerado um aplicativo dependente do Instagram.

Então, aqueles de nós que já tínhamos o Instagram praticamente estávamos obrigados (pelo menos por curiosidade) a criar um perfil. Meta, através do próprio CEO, Mark Zuckerberg, anunciou que o Threads celebra seu primeiro aniversário com 175 milhões de usuários.

O The Verge publica um gráfico baseado nos números do aplicativo, que mostra que desde julho de 2023 até junho do ano atual há uma tendência ascendente contínua.

Mark Zuckerberg / Threads Meta

O Threads é realmente um sucesso?

O meio citado anteriormente explica que uma coisa são os números mensais de usuários que criaram uma conta e outra muito diferente é a quantidade de pessoas diárias no aplicativo.

Nisso, pelo menos na experiência que se nota diariamente, perde por uma lavada para X. Threads não parece ser um aplicativo em que os usuários passam horas, como fazem sua mãe, Instagram ou outros aplicativos como o próprio X de Elon Musk ou o gigante chamado TikTok.

O The Verge relata que o Threads gera prejuízos para o Meta, mas a empresa afirma que ainda pode se dar ao luxo de mantê-la dessa forma. No entanto, aparentemente eles já estão considerando incluir anúncios para compensar os custos de manter essa rede social.

Da mesma forma, e embora sejam dependentes do Instagram, 175 milhões de usuários é algo com o qual se pode trabalhar no futuro. Da Meta, dizem que o Threads poderia mirar em crescer em mercados nos quais o X não tem tanta força, como no Japão.