Outra luz de esperança: FDA aprova segundo medicamento para Alzheimer nos EUA

A Food and Drug Administration dos Estados Unidos (FDA) aprovou o medicamento Kisunla, desenvolvido pela Eli Lilly, para tratar o Alzheimer.

Kisunla é um anticorpo monoclonal administrado por infusão a cada quatro semanas, destinado a adultos com comprometimento cognitivo leve ou Alzheimer incipiente. Ele atua contra o amiloide cerebral, uma característica distintiva da doença.

Importância da aprovação

O Dr. Ronald Petersen, neurologista da Mayo Clinic, destacou que esta aprovação fornece outra opção de tratamento para o Alzheimer, o que é vital dada a magnitude da doença. Em 2023, aproximadamente 6,7 milhões de americanos com mais de 65 anos estavam vivendo com Alzheimer, e espera-se que esse número aumente para 13,8 milhões até 2060, de acordo com a Alzheimer's Association.

Detalhes do ensaio clínico

A FDA baseou sua aprovação em um ensaio clínico avançado com 1.700 participantes, que mostrou que o Kisunla retardava a progressão da doença em 35% em 18 meses em comparação com um placebo. A progressão foi medida usando a escala de demência clínica, avaliando áreas como memória, orientação, julgamento e resolução de problemas, entre outras.

Kisunla da Eli Lilly Eli Lilly / AP (AP)

Os resultados do ensaio clínico de Kisunla foram comparáveis aos obtidos com Leqembi, outro medicamento aprovado anteriormente. Uma vez que os níveis de amiloide em um paciente diminuem significativamente, espera-se que possam interromper o tratamento, embora ainda não se saiba se e quando o amiloide poderia reaparecer, o que poderia exigir a retomada do tratamento.

Kisunla se une a Leqembi como os únicos dois medicamentos deste tipo aprovados para o tratamento do Alzheimer nos Estados Unidos, após a retirada do mercado do Aduhelm no início do ano.