Mark Zuckerberg arrasou na internet com sua celebração do 4 de julho

Mark Zuckerberg arrasou na internet com sua celebração peculiar do 4 de julho

O 4 de julho é uma festividade cheia de alegria, patriotismo e reflexão, tudo muito ao estilo norte-americano. Ainda assim, é um dia para celebrar a história, a cultura e os valores dos Estados Unidos e para honrar os homens e mulheres que lutaram pela independência do país. É uma data crucial na história dos Estados Unidos, pois marca o nascimento da nação como um país independente.

As celebrações do 4 de julho unem pessoas de diferentes origens e culturas, fortalecendo o senso de unidade nacional e o orgulho de ser americano. E os grandes líderes tecnológicos não são alheios a esse tipo de celebrações. Na verdade, alguns deles usam suas plataformas para arrecadar fundos para organizações de caridade ou apoiar causas sociais importantes.

No entanto, um dos que chamou a atenção por sua celebração foi Mark Zuckerberg, CEO do Meta, que não deixa de surpreender com suas ideias. Neste 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, o bilionário postou um vídeo em sua conta do Instagram onde ele é visto surfando enquanto segura uma bandeira americana e toma uma bebida de uma lata, tudo isso vestido com terno e gravata.

Um vídeo incomum que causou sensação

A publicação, que foi vista por milhões de pessoas, gerou todo tipo de reações. Alguns usuários aplaudiram o patriotismo de Zuckerberg, enquanto outros criticaram sua excentricidade e até o acusaram de oportunista. Não é surpreendente que Zuckerberg se atreva a fazer esse tipo de acrobacias: o CEO do Meta é conhecido por ser um apaixonado por esportes e pratica regularmente jiu-jitsu, boxe e corrida.

No entanto, neste momento, Zuckerberg está em processo de recuperação de uma lesão em uma de suas pernas, resultado de seu treinamento para participar de uma luta competitiva de MMA no início de 2024.

Será que Zuckerberg estará presente na Meta Connect 2024?

Apesar da lesão, Zuckerberg continuou trabalhando normalmente e espera-se que esteja presente no Meta Connect 2024, o evento anual da empresa onde são apresentadas as últimas novidades em realidade aumentada e virtual. Este evento acontecerá nos dias 25 e 26 de setembro de 2024.