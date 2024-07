Eight Sleep: esta é a revolucionária cama tecnológica usada por Elon Musk e Mark Zuckerberg

O avanço da tecnologia mudou radicalmente o mundo, com novas tendências verdadeiramente impensáveis no passado. Este é o caso das revolucionárias camas inteligentes feitas pela empresa sediada em Nova York, Eight Sleep, empresa que, de acordo com um relatório do New York Post, tem entre seus clientes mais significativos os bilionários empresários, Elon Musk e Mark Zuckerberg.

Atualmente, o seu Pod 4 Ultra é a tendência principal dos seus produtos e o mais procurado, uma vez que possui sensores capazes de escanear todo o corpo do utilizador para detectar a temperatura e ajustá-la através de tecnologia térmica que utiliza água. Entre os detalhes mais impressionantes, destaca-se que os modelos de duas pessoas podem determinar temperaturas em ambos os lados da cama.

Placeres do Pod 4 Ultra

“Penso em dormir da mesma forma que penso em fazer exercício. É preciso ser consistente, deitar e acordar à mesma hora, e os resultados virão. Com base em dados biométricos, tomamos medidas personalizadas e, portanto, oferecemos conforto. Não é preciso fazer nada. Apenas vá para a cama como costuma fazer. Você acordará mais renovado”, explica ao New York Times, Matteo Franceschetti, co-fundador e CEO da Eight Sleep.

A cama extraordinária pode vibrar suavemente em um horário pré-determinado como um despertador e, por exemplo, se detectar que a pessoa está roncando, muda de posição para parar esses roncos. Além disso, verifica a frequência cardíaca e as variáveis relacionadas ao sono.

É importante ressaltar que o Pod 4 Ultra na verdade não é uma cama ou colchão; ele é adicionado ao que já existe. A má notícia de tudo? Sem dúvida, o preço, já que aqueles que desejam desfrutar dos prazeres de dormir como Musk e Zuckerberg precisam desembolsar mais de 4.000 dólares.