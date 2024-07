Como fazer adesivos animados para o WhatsApp? O passo a passo para o Android

Os stickers animados têm desfrutado de grande popularidade desde sua chegada ao WhatsApp em 2020, mas ainda há muitos usuários da plataforma de mensagens que não sabem como criá-los.

ANÚNCIO

Se você é uma dessas pessoas e tem vontade de aprender a criar seus adesivos animados para o aplicativo do Meta, veio ao lugar certo, pois a seguir explicamos como fazer isso.

Como fazer adesivos animados para o WhatsApp?

O processo de fazer adesivos com movimento para o WhatsApp é simples. Pode ser feito a partir de imagens animadas por meio de aplicativos de terceiros no Android, como o Sticker Maker.

A seguir, vamos te contar o passo a passo para conseguir usando o aplicativo mencionado anteriormente em telefones com o sistema operacional do Google, de acordo com o site Xataka Android.

Passo 1: baixe e instale o Sticker Maker

Acesse a Google Play Store do seu dispositivo e procure por Sticker Maker .

do seu dispositivo e procure por . Faça o download do aplicativo da Viko & Co e aguarde a instalação.

da Viko & Co e aguarde a instalação. O processo de instalação é gratuito, assim como a criação de adesivos estáticos; mas é necessário comprar a versão premium para poder criar adesivos animados.

Depois de ativar o modo premium, você pode começar a trabalhar no seu pacote de adesivos.

Passo 2: comece a criar seu pacote de adesivos

Clique na opção " Criar um novo pacote de adesivos ".

". Coloque o nome do mesmo. Apenas 30 caracteres disponíveis.

Apenas 30 caracteres disponíveis. Coloque o nome do criador do pacote. Você tem a mesma quantidade de caracteres.

Tenha em mente que esses dados são visíveis para qualquer pessoa para quem você enviar um desses stickers.

Passo 3: escolha o ícone do pacote de stickers

Depois de criar a base para o seu pacote, você verá uma tela com os espaços para criar os diferentes adesivos que o comporão e a imagem que servirá como capa do mesmo.

ANÚNCIO

O primeiro passo deve ser escolher a capa, que deve ser uma imagem estática. Para isso, basta clicar onde diz Ícone.

Será aberto um menu de opções para adicionar a caixa que você deseja: tirar foto, abrir galeria, selecionar arquivos, biblioteca de adesivos e apenas texto.

Escolha aquela que o levará à imagem que deseja como capa. Se for uma fotografia, você pode recortar seu contorno manualmente ou de forma semiautomática.

Passo 4: Crie stickers em movimento com vídeos ou GIFs

Para criar um sticker com movimento, toque nos quadros abaixo do ícone. O mesmo menu de opções será aberto, como aconteceu ao escolher a capa.

com movimento, O mesmo menu de opções será aberto, como aconteceu ao escolher a capa. Escolha a opção que o levará ao arquivo que deseja usar para criar seu adesivo animado . Deve ser um GIF ou vídeo armazenado anteriormente.

. Deve ser um GIF ou vídeo armazenado anteriormente. Escolha o que você quiser e será adicionado ao seu pacote de adesivos sem problemas . Tenha em mente que, ao importar um vídeo, não é possível cortar o contorno nem a duração.

. Tenha em mente que, ao importar um vídeo, não é possível cortar o contorno nem a duração. Se quiser editar o clipe para um sticker, faça isso em outro app antes de adicioná-lo ao Sticker Maker. Procure que não seja nem muito longo nem muito pesado para evitar falhas na importação.

Você terá que criar pelo menos três adesivos para o seu pacote - animados ou não - antes de poder importá-lo para o aplicativo da Meta para usá-lo, então mãos à obra.

Passo 5: adicione seu pacote de adesivos ao WhatsApp

Depois de ter três stickers ou mais criados, basta clicar no botão "Adicionar ao WhatsApp".

ou mais criados, basta clicar no botão "Adicionar ao WhatsApp". Confirme a seleção pressionando "Adicionar" na janela que aparecer e está feito.

Após seguir esses passos, seu pacote de adesivos estará disponível no WhatsApp. Você poderá encontrá-lo na seção de adesivos de suas conversas com o ícone escolhido e os adesivos criados.