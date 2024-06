A NASA está procurando um elemento específico para encontrar planetas habitáveis em estrelas próximas à Terra

Embora o “Plano A” da ciência seja preservar o mundo em que vivemos, cientistas de todas as agências espaciais e astronômicas estão tentando encontrar um exoplaneta que possua condições de vida semelhantes à Terra. A busca não é apenas para que a humanidade faça migração interplanetária, mas também para encontrar uma réplica do fenômeno que vivemos em nosso lar no Universo, o qual até agora é inédito.

Cientistas da NASA e da Agência Espacial Europeia (ESA) lançam o Observatório Espacial de Raios X Chandra e o XMM-Newton para investigar um grupo de 57 estrelas massivas próximas e ver se nelas poderiam existir planetas habitáveis. Os especialistas pretendem observar uma particularidade sobre os corpos celestes, que já haviam notado anteriormente em nosso Sol.

De acordo com uma análise do Space.com, os cientistas responsáveis pelos observatórios mencionados informaram que se propuseram a analisar o nível de radiação das estrelas próximas, para ver como afeta os exoplanetas que as orbitam e, dessa forma, verificar como afeta suas atmosferas para finalmente observar se existe a possibilidade de serem habitáveis.

A equipe de cientistas explica que os raios-X e a luz ultravioleta influenciam nas atmosferas de seus planetas. Portanto, ao medir o nível de emissão de radiação desses astros, pode-se considerar se os planetas são candidatos habitáveis (se for baixo) ou não habitáveis (se for alto).

Poderia haver até 57 planetas habitáveis em sistemas solares próximos à Terra NASA AMES/JPL-CALTECH/T. PYLE (NASA AMES/JPL-CALTECH/T. PYLE/Europa Press)

“A astrônoma Breanna Binder da Universidade Estadual Politécnica da Califórnia, diretora deste estudo sobre exoplanetas, disse: “Sem caracterizar os raios X da estrela hospedeira, perderíamos um elemento-chave sobre se um planeta é verdadeiramente habitável ou não.”

"A especialista acrescentou: Precisamos observar que tipo de doses de raios X esses planetas estão recebendo."

“Identificamos estrelas onde o ambiente de radiação de raios X na zona habitável é semelhante ou até mais suave do que aquele em que a Terra evoluiu. Essas condições podem desempenhar um papel fundamental na manutenção de uma atmosfera rica como a encontrada na Terra”, disse Sarah Peacock da Universidade de Maryland, no condado de Baltimore, que também participou da pesquisa.