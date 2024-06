As girafas são seres extraordinários que podem atingir os 4,2 metros de altura. Isso se deve aos seus pescoços, que geralmente têm comprimentos de 3 metros. No entanto, ninguém entende por que esses animais têm essa parte do corpo dessa maneira. Não há uma lógica científica que justifique esse fenômeno.

São tantas as perguntas e tão poucas as respostas que, por um tempo, chegou-se a pensar que as girafas eram seres de outro mundo que por engano ficaram na Terra. Outros teorizaram que esses animais fazem parte da mesma fábula dos unicórnios.

A ciência procura descobrir o motivo de todas as coisas que nos rodeiam. Sabemos que os elefantes têm trombas para beber água e armazenar líquido para se hidratar; a juba dos leões marca a força ou imponência dos líderes; até sabemos que Júpiter, o gigante gasoso do Sistema Solar, protege a Terra de ser atingida por asteroides. Mas ninguém sabe por que as girafas têm pescoços tão compridos.

Por décadas tem sido dito que é para evitar ter que competir por alimentos com outros animais, já que as girafas não costumam ser violentas. Assim, elas teriam desenvolvido aquele pescoço para alcançar as folhas das árvores mais altas e assim não terem problemas com alimentação.

Pescoçudas Girafas

O pescoço das girafas

Um novo estudo baseia-se nesta teoria para encontrar a verdadeira razão, segundo eles, de por que as girafas têm pescoços tão longos.

Tem a ver com as fêmeas. O estudo descobriu que os pescoços do gênero "feminino" costumam ser mais longos do que os dos machos. Isso ocorre porque não só precisam das folhas mais altas, mas também precisam ter a capacidade de se dobrar e alcançar aquelas que estão no meio no topo, que são as mais nutritivas, elementos que as ajudam a lidar com as gestações.

“Uma vez que as fêmeas atingem a idade de quatro ou cinco anos, quase sempre estão prenhas e amamentando. Portanto, acreditamos que o aumento das demandas nutricionais das fêmeas impulsionou a evolução dos longos pescoços das girafas”, disse Douglas Cavener, professor de biologia na Universidade Estadual da Pensilvânia, conforme relatado pelo Mirror.