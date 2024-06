Pangea Próxima e o mapa da última formação da Terra quando os continentes se unirem

A internet é um lugar estranho onde o ritmo das obsessões dos internautas parece não seguir uma ordem marcada de tendências. Pelo contrário, parece cada vez mais um labirinto infinito. O exemplo perfeito disso é a obsessão derivada do TikTok pela história do primeiro vampiro do México, e agora compartilhamos com vocês os detalhes mais básicos sobre outro tema de interesse que está causando furor e muita curiosidade: a origem da Pangea Próxima, o nome que a Terra terá daqui a centenas de milhões de anos, quando as placas tectônicas se contraírem e a transformarem novamente em um supercontinente.

Para entender um pouco melhor a ordem e evolução de todo o assunto, o mais prudente será relatar as coisas em ordem cronológica. Tomando a liberdade de dar o primeiro passo apenas com o antecedente mais recente: um artigo do El Confidencial onde mostram o mapa do futuro rosto de nosso planeta.

Faltariam 250 milhões de anos para a Terra ter essa forma, mas a ideia da formação deste supercontinente unificado não é recente. Hoje daremos uma visão geral sobre esse tema para lhes oferecer uma perspectiva mais completa.

A história por trás da origem da Pangea Próxima

Em 1912, Alfred Wegener abalou os fundamentos da geologia com sua teoria da Pangea, um supercontinente ancestral do qual, segundo ele, se separaram os continentes atuais. Embora controversa no início, sua ideia estabeleceu as bases para a moderna concepção da tectônica de placas. Mas hoje em dia, a comunidade científica se depara com uma nova pergunta: como será o próximo supercontinente da Terra quando as placas se retraírem?

As placas tectônicas, que são gigantescas peças do quebra-cabeça terrestre, estão em constante movimento. Impulsionadas pelo calor do interior do planeta, colidem, se separam e deslizam umas sobre as outras. Esse movimento deu origem à formação de supercontinentes ao longo da história geológica da Terra.

O último dessas mudanças brutais teria sido há cerca de 175 milhões de anos, quando Pangea se dividiu em várias zonas, resultando na configuração continental atual, mas teoricamente as placas voltariam ao seu lugar e a Terra pareceria assim:

Imagen: Reddit | El mapa de Pangea Proxima nos muestra cómo luciría la Tierra en el futuro cuando las placas tectónicas formen un nuevo super continente.

Os estudos mais recentes, de acordo com o que reporta a Discover Magazine, sugerem que esses supercontinentes se formam em ciclos de entre 200 e 600 milhões de anos. À medida que as placas se movem, vão se juntando e se fundindo, formando massas terrestres gigantescas. Eventualmente, essas massas se tornam instáveis e se rompem, dando lugar a um novo ciclo.

É assim que os cientistas propuseram diferentes modelos para o próximo supercontinente, cada um com sua própria configuração e nome. Um dos mais conhecidos é precisamente o proposto por Christopher Scotese em 1982, Pangea Ultima.

Neste modelo, os continentes se unem em forma de anel ao redor de um mar interior e, eventualmente, conforme indicado na nota já citada de El Confidencial, acabou rebatizando seu mapa como Pangea Próxima.

Pangea Proxima não é a única ideia de supercontinente

Existem outros modelos de supercontinentes, como Amasia, desenvolvido por pesquisadores americanos e sul-africanos. Neste cenário, o Oceano Pacífico se fecha à medida que a América se desloca para o oeste, colidindo com a Ásia e formando um supercontinente em forma de "C".

Em 1999, o geofísico britânico Roy Livermore propôs Novopangea, um modelo onde todos os continentes se unem em uma única massa de terra que se estende de polo a polo. Mais recentemente, em 2016, Aurica foi apresentado por pesquisadores americanos, similar a Novopangea mas com os continentes agrupados ao redor do equador.

Imagen: Forbes | Supercontinentes.

Um estudo recente propõe um novo cenário para a formação do próximo supercontinente. De acordo com este modelo, antes que um supercontinente completo se forme, "megacontinentes" menores serão criados ao longo de zonas que atuarão como barreiras, forçando os megacontinentes a se unirem e, eventualmente, se fundirem em um supercontinente maior.

Portanto, ainda não há um consenso sobre o nome ou a forma exata do próximo supercontinente, mas por algum motivo Pangea Próxima, que se formaria dentro de 250 milhões de anos, tem sido o mais famoso.