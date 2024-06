4 ferramentas do Google para aprender inglês: são fáceis de usar e gratuitas

Aprenda idiomas com a ajuda do Google

Saber inglês não é apenas indispensável no mundo globalizado em que vivemos atualmente, mas também nos abre muitas portas tanto no campo profissional, acadêmico e pessoal.

A forma mais tradicional de aprender é em aulas ministradas por um professor, seja presencialmente ou virtualmente, mas também podemos nos aprofundar no idioma com algumas ferramentas do Google.

A empresa oferece algumas funções educativas que permitem aprender ou melhorar o inglês, como aperfeiçoar a pronúncia ou enriquecer o vocabulário, de forma gratuita e online.

As ferramentas do Google para começar a aprender inglês

Prática de Conversação

A ferramenta permite aos usuários receber correções em sua pronúncia em tempo real. Além disso, tem a opção de participar de sessões de prática que duram de 3 a 5 minutos.

Google Word Coach

O Google Word Coach é um jogo no qual você aprenderá o significado de inúmeras novas palavras anglo-saxônicas e as memorizará de forma cotidiana e também muito divertida.

Pronúncia

Através do buscador do Google, você pode começar a aprender a pronúncia correta de diferentes palavras em inglês. Basta pesquisá-las junto com a palavra "pronúncia" e ela será indicada.

Aquecimento para entrevista

Se estiver se preparando para uma entrevista de emprego em inglês, esta ferramenta permite que você pratique sua conversação neste idioma antes e se destaque em sua busca por emprego internacional.

Interview Warmup Sem desculpas pra aprender inglês (Unsplash)

Desta forma, com a ajuda dessas funções aprovadas pelo Google e disciplina da sua parte, você começará a avançar em seus estudos de inglês; no entanto, se não ficar convencido, outra opção divertida para praticar o idioma é com uma ferramenta no Netflix.