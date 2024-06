WhatsApp: O que significa o emoji cobrindo o rosto com um olho aberto e quando usá-lo?

Os emojis permitiram-nos expressar de forma gráfica nossas emoções, sentimentos e impressões no WhatsApp. Graças a isso, eles se tornaram uma espécie de língua universal.

No entanto, embora os usemos todos os dias para nos comunicarmos através da aplicação de mensagens, não temos sempre claro o significado exato deles e podemos errar ao usá-los.

Um dos emojis mais usados no aplicativo da Meta, mas do qual muitos desconhecem a interpretação, é aquele que aparece cobrindo o rosto com as duas mãos, mas deixando um olho descoberto.

O que significa o emoji cobrindo o rosto no WhatsApp?

De acordo com o Emojipedia, o emoji cobrindo o rosto com um olho espiando representa o desejo de querer desviar o olhar de algo ou alguém por vergonha, medo, nervosismo ou repulsa, mas ser incapaz.

O rosto amarelo com as mãos sobre os olhos, mas permitindo que um olho espreite entre os dedos, também simboliza sentimentos de nervosismo, timidez, antecipação, apreensão ou desconforto.

O popular emoji representa quando alguém olha através de suas mãos por medo ou curiosidade. Além disso, pode insinuar uma tentativa brincalhona de se esconder ou uma expressão de 'peekaboo', de acordo com Emojiterra.

Quando é correto usar o emoji do WhatsApp cobrindo o rosto?

O emoji cobrindo o rosto com um olho aberto pode ser usado em uma variedade de situações do dia a dia. Por exemplo, para expressar vergonha alheia diante de uma situação que testemunhou.

Também depois de cometer um deslize embaraçoso que te coloque em uma situação desconfortável ou manifestar timidez depois de receber um elogio inesperado ao qual você não sabe como reagir.

Assim como reação a outro momento embaraçoso, perguntas comprometedoras, surpresas inesperadas, conversas constrangedoras ou a uma cena de alto impacto em um filme ou série.

Em resumo, pode ser usado para expressar a impossibilidade de desviar o olhar de qualquer momento que te cause tristeza, medo, nervosismo ou repugnância, mesmo que queira ou sinta que deve fazê-lo.