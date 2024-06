Helen Sharman: a química que foi escolhida pela URSS para ser a primeira turista espacial

A estação espacial Mir, obra da engenharia espacial soviética, foi lançada em 1986 e marcou um marco na exploração espacial. Até 2001, serviu como laboratório orbital para inúmeras pesquisas científicas e recebeu mais de 100 astronautas de diferentes países, dando um passo adiante em direção à cooperação internacional. Assim, uma de suas visitantes mais famosas foi Helen Sharman, uma química que trabalhava em uma fábrica de chocolates em Sheffield, Inglaterra, e entrou para a história por ser a primeira turista espacial.

Foi em 1989 que a vida de Helen virou em direção ao espaço. Impulsionada por um anúncio de rádio que procurava por um "astronauta, sem experiência necessária", Sharman embarcou em uma aventura que entraria para os livros de história.

Helen Sharman (Anonymous/AP)

Helen Sharman, a primeira turista espacial

Durante a perestroika, um período de reforma política e econômica na União Soviética liderado por Mikhail Gorbachev, foi iniciado o ‘Projeto Juno’. Qual era o seu objetivo? Arrecadar fundos por meio de patrocínios e publicidade para assim demonstrar que as viagens ao espaço poderiam ser acessíveis para pessoas não profissionais.

O projeto foi uma colaboração entre a União Soviética e várias empresas e meios de comunicação do Reino Unido. E apesar das dúvidas iniciais sobre se os cidadãos britânicos confiariam em um programa espacial russo, a resposta foi clara: cerca de 15 mil britânicos se candidataram para a oportunidade de viajar para o espaço.

Foi assim que Helen Sharman foi selecionada entre milhares, graças à sua formação em química que a destacou dos outros candidatos. Mas antes de sua missão histórica, a profissional passou por um intenso treinamento de 18 meses que a preparou fisicamente e psicologicamente para os desafios do espaço.

Ele aprendeu russo fluentemente e treinou nas rigorosas condições dos astronautas profissionais, ganhando o respeito e admiração de seus colegas e treinadores no programa espacial.

Dos chocolates para o espaço

Uma vez pronta, o dia escolhido foi 18 de maio de 1991, quando Sharman e seus dois colegas de tripulação decolaram para a estação espacial Mir a bordo da Soyuz TM-12. Sua missão foi parcialmente financiada por patrocínios, embora não tenha sido possível arrecadar todos os fundos esperados. No entanto, os soviéticos decidiram seguir em frente com o programa para demonstrar seu compromisso com a abertura e colaboração internacional.

Durante sua estadia na Mir, Sharman realizou vários experimentos científicos sobre o impacto do espaço no corpo humano e em outros fenômenos físicos e químicos. Isso foi crucial, pois confirmou que os futuros ‘turistas espaciais’ poderiam contribuir para a ciência em missões comerciais futuras.

E embora o ‘Projeto Juno’ não tenha sido um sucesso, a experiência de Sharman inspirou as gerações seguintes a entender que o espaço pode estar ao alcance de todos. Até hoje, Helen Sharman lembra de sua viagem ao espaço com uma mistura de admiração e nostalgia, e seu legado continua influenciando as políticas e visões das agências espaciais ao redor do mundo.