Um dos maiores mistérios das Pirâmides do Egito foi resolvido por uma cientista

As três principais Pirâmides do Egito são estruturas que estão no meio do deserto do Cairo. Essas estruturas representam muitos mistérios para a humanidade pois sua construção, há mais de 4.500 anos, é praticamente impossível para a época.

Em torno à construção das pirâmides, há um mar de especulações. Seu perfeito alinhamento com os pontos cardeais e os planetas fez com que muitos se questionassem se foram feitas por extraterrestres ou por uma civilização avançada de outro mundo, que visitou os egípcios daquela época.

O magnífico das pirâmides, especialmente a de Gizé, levanta dúvidas sobre o transporte pesado que os trabalhadores dos faraós precisaram para carregar o material e construir uma obra de engenharia tão grandiosa no meio do deserto.

As três pirâmides principais estão a cerca de 18 quilômetros da cidade do Cairo, uma distância que se estima ser semelhante ou talvez maior quando foram construídas. Como eles se deslocaram? Isso foi revelado em um estudo recente realizado por cientistas americanos.

Nature Foram alienígenas?

O mistério das Pirâmides do Egito

"Aqueles de nós interessados no Antigo Egito sabemos que os egípcios devem ter usado algum tipo de via fluvial para construir as pirâmides e os Templos do Vale; mas ninguém tinha clareza sobre a localização, forma e tamanho desses corpos d'água, bem como a distância que os separava dos monumentos", disse a geóloga Eman Ghoneim, da Universidade da Carolina do Norte em Wilmington, nos Estados Unidos, de acordo com El Periódico.

Esta especialista liderou uma equipe de trabalho que analisou imagens de satélite nas quais descobriram um tipo de ramal pelo qual as águas do atual Rio Nilo poderiam ter passado. A pesquisa descobriu que um braço deste histórico rio percorria as proximidades de Gizé.

“Fomos capazes de identificar segmentos de um afluente extinto do Nilo, que nomeamos de ramal de Ahramat, que fluía ao lado da meseta do deserto ocidental, onde a maioria das pirâmides foram construídas”, afirmou a especialista. Assim, essa rota teria facilitado o acesso à área onde as pirâmides estão localizadas hoje, já que os egípcios navegavam em barcos.”