Seu WhatsApp foi hackeado? Com estes passos, você pode recuperar sua conta facilmente

Com mais de dois bilhões de usuários ativos globalmente, o WhatsApp se consagrou como uma das plataformas de mensagens instantâneas mais populares do mundo. Normalmente, seu sucesso é atribuído ao fato de ser um aplicativo gratuito, com uma interface simples e várias ferramentas que nos permitem nos comunicar de maneira mais eficaz, não apenas por escrito. Presente em mais de 180 países, este aplicativo da Meta permite chamadas de voz e vídeo, além de novas funções com inteligência artificial, criação de adesivos, uso de diferentes estilos de letra e personalização das conversas.

O problema? Sua vulnerabilidade. E é que se você cruzar o caminho de um hacker, é muito provável que ele consiga comprometer sua segurança e acessar seus dados, o que é uma crítica constante aos desenvolvedores do WhatsApp. Por exemplo, existem inúmeros ataques de phishing registrados no aplicativo, além de indícios de software espião e mensagens interceptadas.

WhatsApp phishing

O que fazer se minha conta do WhatsApp foi hackeada

Embora a empresa tecnológica tenha tomado medidas para melhorar sua segurança, como a implementação de criptografia de ponta a ponta, a verdade é que a cautela também deve vir por parte dos usuários. Se você receber um link ou arquivo suspeito, é sempre melhor retroceder antes de se tornar vítima de hacking. Mas se você já estiver nessa situação, então o mais importante é agir rapidamente para recuperar o controle e proteger suas informações pessoais.

O primeiro passo? Identificar se sua conta realmente foi hackeada ou comprometida de alguma forma. Sinais de alerta podem ser mensagens que aparecem como lidas sem sua intervenção, mensagens ou chamadas que você não reconhece, sessões ativas em dispositivos desconhecidos, mudanças não autorizadas em seu perfil e/ou desconexões que o obrigam a verificar seu número novamente.

Se esse for o caso, para recuperar sua conta, você precisará desinstalar o WhatsApp do seu dispositivo e depois reinstalá-lo na loja de aplicativos oficial do Android ou iOS. Ao abrir o aplicativo reinstalado, você deve inserir seu número de telefone e aguardar o código de seis dígitos que receberá por mensagem de texto. Ao inserir esse código no WhatsApp, o aplicativo fechará automaticamente todas as sessões ativas em outros dispositivos, cortando assim o acesso do hacker.

É importante ter em mente que, se o hacker ativou a verificação em duas etapas e você não tem o código, será necessário esperar sete dias para poder fazer login sem ele. Durante esse período, o acesso à sua conta estará bloqueado para todos, incluindo o invasor, o que sempre é uma boa última opção.

Finalmente, uma vez que recuperes o acesso à sua conta, certifique-se de sair de todas as sessões em dispositivos vinculados acessando Configurações e depois Dispositivos vinculados. Além disso, recomendamos ativar a verificação em duas etapas para adicionar uma camada adicional de segurança e criar um PIN que será solicitado sempre que você tentar acessar sua conta a partir de um novo dispositivo.