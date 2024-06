Elon Musk estabelece diretrizes dentro do X para compartilhar conteúdo adulto

Elon Musk, CEO do X, antigo Twitter

Elon Musk, a mente por trás de empresas como Tesla e SpaceX, deu um passo ao lançar novas diretrizes dentro de sua plataforma de redes sociais, X (anteriormente conhecida como Twitter), que oficialmente permitem aos usuários compartilhar conteúdo para adultos.

Estas diretrizes, recentemente anunciadas, estabelecem restrições e fornecem clareza sobre o tipo de conteúdo que pode ser compartilhado na plataforma.

Ao contrário de outras plataformas de redes sociais, o Twitter/X nunca restringiu ou proibiu explicitamente o conteúdo para adultos. No entanto, as novas regras estabelecem certos limites e especificam que tipo de conteúdo é permitido e o que é proibido na plataforma.

Restrições específicas

A plataforma proíbe conteúdos que promovam a exploração, a falta de consentimento, a objetificação, a sexualização ou o dano a menores, assim como comportamentos obscenos.

Além disso, é estabelecido que o conteúdo para adultos não deve ser compartilhado em locais altamente visíveis, como fotos de perfil ou banners.

A definição de ‘conteúdo adulto’ nesta plataforma inclui material produzido e distribuído de forma consensual que representa nudez ou comportamento sexual de adultos com a intenção de causar excitação sexual.

Esta definição também se aplica a conteúdo gerado por inteligência artificial, fotografias ou conteúdo animado como desenhos animados, hentai ou anime.

Exemplos de conteúdo para adultos incluem nudez parcial ou completa, close-ups de genitais, nádegas ou seios, bem como comportamento sexual explícito ou implícito, como atos sexuais simulados.

Ajustes na plataforma

Antes de Elon Musk assumir o controle do Twitter/X em outubro de 2022, foi relatado que cerca de 13% das postagens na plataforma continham conteúdo adulto, de acordo com estimativas da própria plataforma.

Com as novas diretrizes, a empresa está solicitando aos usuários que compartilham regularmente conteúdo para adultos que ajustem a configuração de suas mídias para que todas as imagens e vídeos estejam por trás de um aviso de conteúdo que deve ser aceito antes de visualizá-los.

Além disso, é oferecida a opção de adicionar um aviso de conteúdo único a publicações individuais. Se essas publicações não forem marcadas corretamente, a plataforma ajustará as configurações da conta do usuário.