Bill Gates abre seu coração com os formandos do Arizona: 5 conselhos que valem ouro

Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo graças à Microsoft, empresa que ajudou a fundar e que revolucionou a indústria tecnológica com sua visão de tornar a computação acessível. Embora não presida mais a empresa que viu nascer, hoje o magnata se dedica à sua Fundação Bill e Melinda Gates, na qual investiu bilhões de dólares, além de servir de inspiração para muitos jovens que têm a sorte de contar com sua presença em eventos oficiais.

Tal foi o caso da Universidade do Norte do Arizona, uma instituição que recentemente recebeu a ilustre visita durante uma cerimônia de formatura. Na ocasião, Gates aproveitou para dar um discurso inspirador, no qual compartilhou experiências pessoais e ofereceu valiosos conselhos aos jovens graduados.

Os 5 conselhos de Bill Gates

Este evento foi destacado pelo bilionário em seu blog pessoal GatesNotes sob o título "5 coisas que eu gostaria de ter ouvido na formatura que nunca tive", referindo-se à sua própria decisão de sair da universidade para fundar a Microsoft.

Assim, durante o discurso Bill Gates revelou um erro de sua juventude do qual se arrepende profundamente: a tendência de trabalhar sem descanso e como isso afetou sua vida pessoal e profissional. “Quando tinha sua idade, não acreditava em férias. Não acreditava nos fins de semana. Eu empurrei todos ao meu redor para trabalhar muitas horas”, refletiu.

Na mesma linha, lembrou como nos primeiros dias da Microsoft, ele monitorava quem saía cedo e quem ficava até tarde verificando os carros estacionados na empresa. “Mas à medida que cresci, e especialmente quando me tornei pai, percebi que na vida há mais do que trabalho”, acrescentou, dizendo que aprendeu a importância de fazer pausas e valorizar a vida para além do trabalho, aconselhando os jovens a tirar tempo para nutrir seus relacionamentos e celebrar suas conquistas.

Além desse aprendizado, Gates deu outros conselhos durante seu discurso. Por exemplo, ele falou sobre compreender que a vida não é um ato único e que está tudo bem mudar de opinião ou ter uma segunda carreira. Ele acrescentou que “não só é bom mudar de opinião ou ter uma segunda carreira... pode ser algo muito bom”.

Também enfatizou que confundir-se é natural e é fundamental aceitar o que não se sabe para aprender coisas novas. “Pensei que sabia tudo o que precisava saber quando saí da universidade. Mas o primeiro passo para aprender algo novo é aceitar o que não se sabe, em vez de se concentrar no que se sabe”, sentenciou.

"Quase tudo o que conquistei foi por buscar pessoas que sabiam mais. As pessoas querem te ajudar. A chave é não ter medo de perguntar", acrescentou o magnata sobre a importância de pedir ajuda e colaborar com outros que possam ter mais conhecimento.

Outra dica importante foi buscar empregos que resolvam problemas significativos, aproveitando os avanços em ciência e tecnologia que facilitam fazer a diferença no mundo. “Todos os dias surgem novas indústrias e empresas que lhe permitirão ganhar a vida e fazer a diferença, e os avanços em ciência e tecnologia tornaram isso mais fácil”, disse Gates.

Finalmente, falou sobre o poder da amizade e como os relacionamentos podem ser uma fonte de apoio, compartilhando sua própria experiência com Paul Allen, com quem fundou a Microsoft: “Não subestime o poder da amizade”, expressou.