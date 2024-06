Assista ao lançamento histórico da primeira missão tripulada Starliner da Boeing

Atenção para este marco! A missão Starliner da Boeing fará uma terceira tentativa de lançar seu primeiro voo de teste tripulado nesta quarta-feira, um marco que leva uma década em desenvolvimento. Os veteranos astronautas da NASA Butch Wilmore e Suni Williams estão prontos para viajar a bordo da cápsula Starliner em uma viagem que os levará à Estação Espacial Internacional. Eles levarão 24 horas para chegar.

As condições meteorológicas são 90% favoráveis para o lançamento na manhã de quarta-feira, com a única preocupação sendo as nuvens cumulus, conforme relatado. O novo voo inaugural da nave espacial com tripulantes a bordo está programado para decolar às 10h52 ET da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, montado em um foguete Atlas V. O evento histórico será transmitido ao vivo no site da NASA, com a cobertura começando às 6h45 ET.

Outros dados importantes sobre a missão Crew Flight Test

Esta missão é o resultado de uma década de trabalho. A missão, chamada de Teste de Voo da Tripulação, é a culminação dos esforços da Boeing para desenvolver uma nave espacial que rivalize com a cápsula Crew Dragon da SpaceX e amplie as opções dos Estados Unidos para transportar astronautas até a estação espacial no âmbito do Programa de Tripulação Comercial da NASA.

Depois de 24 horas de viagem, isto é o que acontecerá: Depois de acoplar por volta das 12:15 p.m. ET desta quinta-feira, Williams e Wilmore passarão oito dias vivendo no laboratório em órbita, e se juntarão aos sete astronautas e cosmonautas já a bordo da EEI.

Os astronautas irão testar vários aspectos das capacidades do Starliner, incluindo o desempenho dos propulsores da nave espacial, como funcionam os seus fatos espaciais dentro da cápsula e a pilotagem manual caso a tripulação precise desativar o piloto automático da nave espacial.