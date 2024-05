O telescópio James Webb descobriu três das galáxias mais antigas do universo

A idade do universo é um tema fascinante que tem cativado a mente de cientistas e filósofos por séculos. Através de diferentes métodos, eles foram capazes de calcular que ele tem aproximadamente 13.798 bilhões de anos, com uma margem de erro de 37 milhões de anos e nos fornece uma escala de tempo mais ou menos precisa para compreender a evolução do cosmos.

Desde o Big Bang, o universo tem experimentado uma expansão e resfriamento constantes, resultando na formação de galáxias, estrelas e planetas. De fato, nos primeiros mil milhões de anos foram formadas as primeiras estrelas e galáxias.

Nesse cenário, uma equipe de pesquisadores utilizou o poderoso telescópio espacial James Webb para detectar três das primeiras galáxias que se formaram no universo. Essas galáxias, que começaram a se formar quando o universo tinha apenas entre 400 e 600 milhões de anos, oferecem uma visão única dos primeiros momentos do cosmos.

Os dados do telescópio Webb revelam que estas galáxias primitivas estão rodeadas por grandes quantidades de gás, composto principalmente por hidrogênio e hélio, os elementos mais básicos do universo. Esse gás denso, detectado graças à extrema sensibilidade do Webb, seria fundamental para a formação de novas estrelas nessas regiões do universo.

Um avanço sem precedentes.

"Sem o Webb, não poderíamos observar essas galáxias tão antigas, muito menos aprender tanto sobre sua formação", afirma Kasper Heintz, autor principal do estudo e pesquisador do Centro do Amanhecer Cósmico (DAWN) na Universidade de Copenhague.

Esta nova descoberta se soma às conquistas do telescópio espacial James Webb, que desde o seu lançamento em dezembro de 2021 tem fornecido imagens e dados sem precedentes do universo. Com sua capacidade de observar em comprimentos de onda infravermelhos, o Webb está permitindo aos cientistas estudar objetos que antes eram invisíveis, como essas galáxias primordiais.

As descobertas do James Webb estão abrindo novas vias de pesquisa em astronomia. O estudo dessas galáxias primitivas nos ajudará a entender melhor como o universo se formou e como as primeiras estrelas e galáxias evoluíram.