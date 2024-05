Seu Android está lento? Otimize-o com esta dica simples que também ajudará a economizar bateria

Os nossos telefones normalmente estão conosco todos os dias do ano e, no entanto, raramente paramos para os otimizar. E pode parecer uma tarefa complicada ou tediosa, mas a verdade é que trará grandes melhorias no seu desempenho. Apenas eliminar apps que não utiliza ou remover fotos duplicadas pode libertar grandes quantidades de espaço de armazenamento, enquanto limitar as notificações push de apps que nem sequer usa pode ser uma grande mudança para fazer com que a sua bateria dure mais tempo carregada.

Na verdade, existem dezenas de dicas úteis sobre este assunto, mas hoje vamos falar de uma em particular que é realmente útil para smartphones com sistema operacional Android.

O truque definitivo para otimizar seu Android

Certamente é fácil perceber quando algo está errado com nosso telefone. Normalmente, os dispositivos Android param de funcionar rapidamente, ficam travados ou descarregam facilmente, especialmente se forem aparelhos mais antigos ou de baixa qualidade.

Bem. Muitas vezes, o desempenho pode ser comprometido por aplicativos e serviços que estão sendo executados em segundo plano sem que percebamos. Diante disso, o Android oferece uma ampla capacidade de personalização, incluindo a possibilidade de desativar certas funções padrão que podem estar retardando seu telefone.

Por exemplo, Google Discover, que geralmente aparece à esquerda da tela inicial, pode ser facilmente desativado: basta pressionar e manter pressionado em um espaço vazio do iniciador, acessar as configurações e desativar a tela do Google Discover. Essa única ação vai aliviar a carga de trabalho do seu telefone e não será nenhum problema; você ainda poderá acessar as notícias através do aplicativo de Pesquisa do Google.

Outro aspecto a considerar é a coleta de dados de uso e diagnóstico realizada pelo Google. Embora essa função ajude o Google a melhorar o Android, também pode consumir recursos no seu dia a dia. Para desativá-la, vá para o aplicativo de Configurações, selecione a seção do Google, toque em Mais informações e desative a opção de Uso e diagnóstico.

Por último, nunca é demais aconselhar a gestão das aplicações que iniciam automaticamente. Enquanto aplicações como WhatsApp, Telegram, Instagram, ou as do seu banco precisam ser executadas em segundo plano para receber notificações em tempo real, outras aplicações menos úteis, como as de controle remoto ou leitura, não precisam estar ativas dia e noite. Para gerir isso, você pode ir às configurações das aplicações e desativar o início automático.

Dessa forma, seguindo apenas esses três passos, você poderá começar a melhorar o desempenho do seu dispositivo Android e prolongar a vida útil da sua bateria. Você também pode continuar lendo nosso site para encontrar mais dicas úteis sobre esse assunto.