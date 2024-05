Scarlett Johansson acusa a OpenAI de roubar sua voz para o ChatGPT e tem provas

No dia 13 de maio de 2024, a OpenAI chocou a internet inteira com o anúncio e a parcial liberação do seu novo modelo de Inteligência Artificial (IA), GPT-4o, que leva tudo a um novo e muito mais brutal nível, aparentemente. Seu desempenho parecia simplesmente superior a tudo o que já foi visto antes, mas houve um detalhe que chamou poderosamente a nossa atenção: a voz da sua assistente Sky para ChatGPT, que nos lembrava muito a da atriz Scarlett Johansson.

Há poucas horas reportamos que, aparentemente por precaução, a equipe da instituição decidiu remover a voz desse personagem virtual, em um aparente ato de prudência devido às semelhanças, supostamente não intencionais, com a voz da atriz. Mas agora descobrimos que, aparentemente, tudo teria sido diferente na realidade e se trataria de um ato de plágio digital contra a estrela de Hollywood.

Scarlett Johansson vs. OpenAI

O mais explosivo desta revelação é que o assunto teria envolvido diretamente o controverso CEO da OpenAI, Sam Altman, que teria sido peça chave em uma tentativa de convencer Johansson a emprestar sua voz para o GPT-4o, para ser roubada depois de recusar a oferta. Aqui estão todos os detalhes.

A atriz tomará medidas legais por roubo de sua voz

Um explosivo relatório dos colegas da WIRED detalha como a mundialmente famosa atriz Scarlett Johansson denunciou publicamente que a OpenAI, a organização por trás do popular sistema de Inteligência Artificial ChatGPT, usou sua voz sem seu consentimento. Segundo Johansson, a voz de uma das novas assistentes, chamada "Sky", soa "inquietantemente similar" à dela.

Johansson, de acordo com declarações obtidas pela NPR, afirmou que a OpenAI a contatou duas vezes para oferecer-lhe o “papel” de ser a voz do ChatGPT 4.0, mas que ela recusou. No entanto, alguns meses após o segundo contato, descobriu que a voz de Sky era extremamente semelhante à dela.

De acordo com a declaração da estrela, ela iniciou ações legais contra o grupo cujo diretor executivo, o próprio Sam Altman, a abordou em duas ocasiões distintas para contratá-la como a voz do recém-lançado sistema de IA. Johansson afirmou que o diretor executivo, Sam Altman, falou com ela pela primeira vez sobre o uso de sua voz em setembro de 2023 e revelou muitos detalhes:

"Depois de muita consideração e por motivos pessoais, recusei a oferta. Nove meses depois, meus amigos, minha família e o público em geral notaram o quanto a voz do novo sistema chamado 'Sky' se parecia com a minha."

A atriz indicou que, ao ouvir a demonstração, sentiu-se chocada, irritada e "incredula" que Altman estivesse perseguindo uma voz que "soava tão inquietantemente semelhante à minha que meus amigos mais próximos e a mídia não conseguiam notar a diferença".

Alguns meios, como a Vanity Fair, até sugerem que Altman teria cortejado a estrela antes da proposta. Como prova inegável, Johansson revela que Altman até publicou no X (antes do Twitter) uma postagem que fazia referência direta ao filme “Her”, no qual ela empresta sua voz a um sistema de IA semelhante:

Johansson foi obrigada a contratar assessoria jurídica e a OpenAI finalmente concordou em remover a voz de Sky. No entanto, a atriz acredita que este caso destaca a necessidade de maior clareza e proteção no uso da imagem e voz das pessoas na tecnologia de IA.

Também fica evidente como a instituição tentou fazer parecer que o incidente foi mais circunstancial e não uma reação a uma denúncia direta.

Por que a reivindicação de Scarlett Johansson contra ChatGPT e Sam Altman é importante

Este caso ocorre num momento em que cresce a preocupação com o uso de deepfakes e outras tecnologias para manipular a imagem e a voz das pessoas. O sindicato de atores SAG-AFTRA, do qual Johansson é membro, já havia expressado no final do ano passado sua preocupação com a IA e seu impacto na remuneração justa dos trabalhadores.

O caso de Johansson poderia ter um impacto significativo no desenvolvimento deste tipo de plataformas, estabelecendo, pelo menos, as bases para uma regulação mais justa e transparente.

No final, a IA tem o potencial de ser usada tanto para o bem quanto para o mal, e esse abuso servirá como um claro antecedente para o debate.

Em resumo, a imagem pública de Sam Altman foi manchada.