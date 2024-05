Poderia o Windows 12 ser a solução para a situação crítica do Windows 11?

O Windows 11 foi lançado em 5 de outubro de 2021 e, na época, foi apresentado como uma atualização significativa do Windows 10, com um design renovado, novas funcionalidades e maior segurança. Apresentou uma interface de usuário mais atual e simplificada, com um novo menu Iniciar centralizado e uma barra de tarefas mais intuitiva.

As janelas e aplicativos agora tinham cantos arredondados, e novos temas e papéis de parede estavam disponíveis para personalizar sua experiência. Além disso, foram incorporados widgets com informações sobre o clima, notícias e muito mais, diretamente na área de trabalho. Não só isso, incluía diversas funções projetadas para melhorar a produtividade, como o Microsoft Teams integrado.

Em última análise, o Windows 11 foi otimizado para aproveitar ao máximo o hardware do computador, resultando em maior velocidade e eficiência, incluindo novas funções de segurança, como TPM 2.0 e Secure Boot, para proteger o seu dispositivo de malware e outras ameaças.

Tudo parece estar bem, mas não está. A verdade é que a situação da Microsoft com o Windows 11 parece estar piorando cada vez mais. Duas recentes atualizações têm causado problemas para os usuários e a participação de mercado do sistema operacional caiu para 26%, de acordo com dados da Statcounter de abril de 2024. Em contraste, o Windows 10 aumentou para mais de 70%, mesmo após o anúncio do fim do suporte em 2025.

Os requisitos do Windows 11 e a falta de incentivos para atualizar estão afastando os usuários.

A principal razão para o declínio do Windows 11 parece ser seus rigorosos requisitos de hardware, que deixam muitos usuários com PCs incompatíveis para trás. Além disso, as novas funcionalidades oferecidas não parecem ser suficientes para incentivar a atualização a partir do Windows 10.

A Microsoft anunciou o desenvolvimento do Windows 12, mas alguns especialistas temem que isso apenas agrave a situação. Os requisitos mínimos de hardware para o Windows 12 são rumores de que serão ainda mais altos do que os do Windows 11, exigindo 16GB de memória RAM e 40 TOPS de potência de processamento. Isso deixaria de fora muitos usuários, mesmo com PCs relativamente novos.

Abandonar o Windows 11 e focar-se no Windows 12?

Diante da situação atual, alguns sugerem que a Microsoft deveria abandonar o Windows 11 e concentrar seus esforços no Windows 12. Isso permitiria à empresa deixar para trás a má reputação do Windows 11 e oferecer um sistema operacional superior com mais incentivos para que os usuários do Windows 10 atualizem.

No entanto, a estratégia de abandonar o Windows 11 não está isenta de riscos. O Windows 12 ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento e não há garantia de que será um sucesso. Além disso, abandonar o Windows 11 pode prejudicar a confiança dos usuários na empresa.

Fica por ver qual decisão a Microsoft tomará. A empresa encontra-se numa encruzilhada: continuar com o Windows 11 apesar dos seus problemas ou apostar no Windows 12 e correr o risco de outro fracasso. O futuro do Windows parece incerto neste momento.