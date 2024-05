PlayStation State of Play: quais foram os lançamentos mais surpreendentes?

Uma semana antes do início do Summer Game Fest, a Sony realizou seu segundo evento State of Play do ano, com o objetivo de chamar a atenção do público antes da intensificação da concorrência. A apresentação de 30 minutos estava repleta de novidades, incluindo 14 jogos diferentes, com destaque para novas visões de Monster Hunter Wilds, Astro Bot, Concorde e Silent Hill 2, além da confirmação de que God of War Ragnarök chegará ao PC.

ANÚNCIO

Silent Hill 2: um retorno aterrorizante

A Konami ofereceu um novo e assustador trailer de sua próxima reimaginação do clássico de terror Silent Hill 2, revelando a data de lançamento e expandindo a jogabilidade durante o evento Silent Hill Transmission.

O trailer mostra o atormentado protagonista, James Sunderland, enquanto navega pela cidade assombrada, lutando contra monstros e lidando com sua culpa. Embora o icônico Pyramid Head não tenha sido visto, a apresentação gerou grande expectativa entre os fãs de terror.

Astro Bot: uma nova aventura adorável

O personagem mais adorável da Sony, Astro Bot, retorna com uma nova edição que se apresenta como uma sequência direta de Astro's Playroom. O jogo promete 50 mundos para explorar, aproveitando ao máximo as funcionalidades do DualSense do PS5. Será lançado em 6 de setembro e será exclusivo para PS5.

God of War Ragnarök chega ao PC, mas com um requisito adicional

A aguardada aventura de Kratos e Atreus finalmente chegará ao PC, mas com uma condição: os jogadores precisarão de uma conta na PlayStation Network (PSN). Essa decisão tem gerado controvérsia entre a comunidade de PC, especialmente após a Sony reverter um requisito semelhante para Helldivers 2.

Monster Hunter Wilds: um novo mundo para explorar

A Capcom revelou um novo trailer de Monster Hunter Wilds, a sequência do bem-sucedido Monster Hunter World. O trailer apresenta combates fluidos, um mundo sombrio e novos monstros, incluindo um que se assemelha a um Chocobo de Final Fantasy. O jogo é descrito como um “mundo vivo” e será lançado no PS5, Xbox Series X/S e PC em algum momento do próximo ano.

Marvel Rivals: um clone de Overwatch?

A NetEase Games apresentou um novo trailer de Marvel Rivals, um jogo de tiro de heróis 5v5 que, embora não viole propriedade intelectual, apresenta um estilo visual e jogabilidade muito semelhantes ao Overwatch. O jogo terá um beta fechado em julho.

ANÚNCIO

Até o Amanhecer: um retorno aterrorizante

Quase uma década após seu lançamento original, o filme de terror interativo Until Dawn receberá uma nova versão para PS5 e PC neste outono. O primeiro trailer mostra as melhorias gráficas que foram feitas para aproveitar ao máximo o novo hardware.

Outros anúncios:

God of War Ragnarök será lançado para PC em 19 de setembro.

será lançado para PC em 19 de setembro. Infinity Nikki , um jogo de aventura e disfarces de mundo aberto, chegará ao PS5 em breve com uma versão beta.

, um jogo de aventura e disfarces de mundo aberto, chegará ao PS5 em breve com uma versão beta. Dynasty Warriors: Origins , o novo capítulo da caótica série de ação, será lançado em 2025.

, o novo capítulo da caótica série de ação, será lançado em 2025. Concord , o shooter multijogador da Sony desenvolvido pela Firewalk Studios, terá acesso antecipado a partir de 23 de agosto.

, o shooter multijogador da Sony desenvolvido pela Firewalk Studios, terá acesso antecipado a partir de 23 de agosto. São esperados mais anúncios relacionados a Wolverine da Insomniac, Marathon da Bungie e o adaptador PSVR 2 para PC.

Em geral, o State of Play da PlayStation estava repleto de anúncios emocionantes, especialmente para os fãs das franquias Silent Hill, Monster Hunter e God of War.