OceanGate: eles enviarão um novo submarino para inspecionar o Titanic

A OceanGate, uma empresa sediada em Everett, Washington, era proprietária do submersível Titan que se acredita ter implodido enquanto descia em 18 de junho no Atlântico Norte. Sua atividade era “levar turistas para ver os destroços do Titanic”. A implosão matou as cinco pessoas a bordo, incluindo Stockton Rush, o piloto do submersível e diretor executivo da empresa.

No início de julho de 2023, algumas semanas após a tragédia, a empresa anunciou em seu site que estava suspendendo todas as suas operações. Mas agora eles vão voltar: com um novo submarino.

O regresso da OceanGate com "Triton"

Esta semana, foi revelado que quase um ano após a implosão do Titã, um novo submarino chamado "Triton 4000" da empresa OceanGate tentará se submergir nas perigosas profundezas.

A informação foi divulgada por ambos os criadores do submarino, em uma entrevista com o Wall Street Journal, que afirmaram estar trabalhando na criação de um novo submarino chamado Triton 4000, nome relacionado com a profundidade que pretendem alcançar.

Triton 4000

No momento, não há uma data prevista para o envio. No entanto, Connor e Lahey garantiram que só ocorrerá depois que o submarino tiver obtido a certificação completa de uma organização marítima.

“Triton é uma plataforma flexível e de alto desempenho com capacidades simplesmente incomparáveis. O que precisamos fazer é construir um submarino que possa mergulhar em profundidades comparáveis às do Titanic de forma repetida e segura e mostrar ao mundo que vocês podem fazer isso, e que o Titã era um artefato”, afirmaram ambos especialistas ao veículo citado.

Com um custo de 16 milhões de euros, entre suas características, o Triton 4000 se destacaria por conter uma cabine com janelas de vidro transparente e um peso que rondará os 12.000 kg. O controle do submarino será feito através de um joystick e uma tela sensível ao toque que proporcionará aos exploradores um controle da viagem.

De acordo com o indicado, o submarino pode rastrear um objeto debaixo d’água e deslizar sem problemas em direção a ele. Além disso, o principal objetivo é que ele possa chegar ao Titanic em menos de duas horas e também possa realizar mais de uma expedição. Você embarcaria?