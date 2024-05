O iPhone 16 vaza em todas as suas cores e há algumas surpresas

Faltam pouco mais de três meses para o lançamento do iPhone 16 pela Apple e, até o momento, há uma grande incerteza sobre o futuro desses dispositivos, onde o sucesso comercial ou o potencial fracasso de vendas permanecem como um mistério absoluto, hoje mais do que nunca, devido à considerável quantidade de vazamentos e relatórios contraditórios sobre este telefone.

Até agora, os rumores mais perturbadores e chamativos giram em torno do inquietante iPhone 17 Slim, um modelo ultraleve com bateria de longa duração que aparentemente seria mais caro que o modelo Pro Max. Esta nova variante seria a joia da coroa apresentada pelos rapazes de Cupertino ao revelar sua nova família de smartphones em 2025. Mas o que eles nos deixam para este ano?

Imagem conceitual do iPhone 16 com câmera de alinhamento vertical como um Android | MacRumors

Também há alguns relatórios suculentos e chamativos sobre as cores que essa nova geração de dispositivos terá, onde a Apple continuaria firme em sua ideia de adicionar variedade às suas opções cromáticas, mas também eliminaria algumas cores disponíveis em gerações passadas.

Tudo indica que a empresa estaria ajustando seu catálogo com o iPhone 16 depois de ver os resultados financeiros e pode haver algumas mudanças importantes a caminho.

O iPhone 16 vai matar a cor amarela

Um relatório do renomado analista Ming-Chi Kuo, que tem um excelente histórico em vazamentos de produtos da Apple, revelou as cores esperadas para os modelos Pro e padrão do iPhone 16, com uma distribuição interessante na variedade de tons para cada linha.

Há algumas cores que se somam e outras que se vão, de modo que, com o objetivo de visualizar de forma mais prática, listamos aqui cada mudança para cada modelo:

Cores do iPhone 16 Pro e Pro Max:

Negro Espacial

Branco (ou talvez prateado)

Rosa

Cinza (ou "Titânio natural")

É importante destacar que o azul e o amarelo, presentes nos iPhone 15 Pro, desapareceriam para dar lugar ao rosa e possivelmente a um branco prateado. Já para o iPhone 16 e 16 Plus, as cores teriam esta distribuição:

Preto

Verde

Rosa

Azul

Branco

Neste caso, as informações de Kuo diferem um pouco de uma filtragem anterior que reportamos aqui mesmo no FayerWayer em março de 2024, que incluía roxo e amarelo. No entanto, Kuo é uma fonte muito confiável, então é mais provável que suas previsões estejam corretas.

Os tons são semelhantes aos do iPhone 15, teoricamente, mas esperamos que haja algumas ligeiras variações na intensidade das cores para distingui-los de seus antecessores.

No entanto, é necessário considerar essa filtragem com todas as reservas e precauções possíveis, uma vez que a Apple ainda não confirmou nada sobre o assunto.