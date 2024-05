Elon Musk comemora: a FDA aprova que a Neuralink continue com seus implantes cerebrais

Em fevereiro de 2024, Noland Arbaugh tornou-se mundialmente conhecido por ser o primeiro paciente a ter um implante bem-sucedido do chip “Telepathy” fornecido pela empresa Neuralink de Elon Musk: um dispositivo que é colocado no cérebro e permite controlar dispositivos tecnológicos com a mente. Foi assim que o paciente, que ficou tetraplégico em 2016 após um acidente de mergulho, pôde voltar a usar um computador e jogar videogames sem efeitos colaterais.

ANÚNCIO

O problema? Estamos falando do primeiro paciente, então os problemas não demoraram a aparecer. Nos últimos dias, foi revelado que houve um dano no implante cerebral N1 de Arbaugh, o que poderia ter colocado em risco o futuro desses estudos. Mas após uma semana turbulenta, a empresa liderada por Elon Musk finalmente pode avançar com suas pesquisas em chips cerebrais.

Noland Arbaugh

A FDA aprova os avanços da Neuralink

Ao contrário do que alguns poderiam antecipar, a Food and Drug Administration dos EUA (FDA) deu luz verde à empresa de neurotecnologia para implantar um segundo chip cerebral em um paciente humano. E, de acordo com porta-vozes da empresa, o objetivo da Neuralink é expandir seus testes para um total de dez pessoas até o final de 2024.

Para isso, o primeiro passo foi modificar o procedimento de implantação para o segundo paciente, o que incluiria implantar o chip mais profundamente para evitar problemas como os deslocamentos de cabos observados anteriormente. Lembre-se de que, no caso de Noland Arbaugh e também nos testes com animais, o problema é que, a longo prazo, esses cabos, mais finos que um cabelo humano, se movem e se danificam.

Por outro lado, de acordo com a Neuralink, existem mais de mil pacientes tetraplégicos que até agora se inscreveram para participar em futuros ensaios. “Se você tem tetraplegia e deseja explorar novas formas de controlar o seu computador, convidamos você a participar do nosso ensaio clínico”, publicaram em sua conta do X, rede social anteriormente conhecida como Twitter.