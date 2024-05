Bill Gates e a lição sobre não ser escravo do tempo que ele aprendeu com Warren Buffett

Buffett, CEO da Berkshire Hathaway, é famoso por sua agenda quase vazia, que lhe permite dedicar tempo a atividades de todos os tipos, não apenas de negócios, como leitura, reflexão e escrita, pilares fundamentais para a tomada de decisões estratégicas e crescimento pessoal.

ANÚNCIO

Gates, que testemunhou a eficácia dessa abordagem, sempre enfatiza a importância de priorizar as tarefas verdadeiramente importantes e não cair na armadilha da "ocupação constante" como medida de produtividade.

Bill Gates teve a sorte de aprender o valor do tempo livre

Em uma entrevista com a Bloomberg (via MSN), Gates compartilhou sua impressão inicial ao ver a agenda do milionário, que estava praticamente vazia, com muitos espaços livres em todos os dias da semana, algo que era diametralmente oposto à sua agenda:

"Lembro-me que o Warren me mostrou a agenda dele. Sabe, eu tinha cada minuto ocupado e pensava que essa era a única maneira de fazer as coisas."

Warren Buffett e Bill Gates Microsoft

No entanto, com o tempo, o bom Bill percebeu que a chave está na gestão consciente do tempo, reservando espaços para atividades que promovem a reflexão, aprendizado e criatividade. Às vezes, é necessário dar uma pausa e se divertir para poder construir mais e melhor.

Em última análise, a lição de Gates e Buffett reside em priorizar as tarefas que realmente agregam valor, evitando a sobrecarga de atividades e criando espaço para atividades reflexivas que alimentam o crescimento pessoal e profissional.

ANÚNCIO

Tags