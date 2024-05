A Apple teve um ano complicado com o lançamento turbulento de seu Apple Vision Pro, ao mesmo tempo que empresas como Microsoft e Google entraram de cabeça em áreas como a Inteligência Artificial (IA), nas quais Tim Cook e sua equipe nem mesmo começaram a explorar superficialmente o assunto, gerando essa sensação de que estão ficando para trás aos poucos.

Então não pudemos evitar ir diretamente perguntar às duas plataformas que atualmente parecem mais ameaçadoras para a Apple: Google Gemini e ChatGPT através do Copilot. Para perguntar diretamente o que eles consideram que será o futuro da empresa em alguns pontos muito específicos.

Steve Jobs já não está mais aqui e há algumas linhas de negócios que parecem críticas. Então, fizemos exatamente a mesma pergunta para ambos os chatbots de IA:

Diga-me qual você acha que será o futuro da empresa Apple nestes cinco setores: Qual será o desempenho comercial do Apple Vision Pro a curto prazo? Continuará a fabricar iPads? Haverá um iPhone dobrável? Quem será o sucessor de Tim Cook? Em que posição ficará a empresa diante do crescimento de empresas como a OpenAI?

Estas foram as respostas para cada item.

Qual será o desempenho comercial do Apple Vision Pro a curto prazo?

Google Gemini: O Apple Vision Pro terá um lançamento bem-sucedido, mas a disponibilidade limitada e o alto preço podem restringir seu crescimento inicial.

A tecnologia inovadora e o design do produto têm gerado grande interesse, mas a produção inicial será limitada e o preço elevado pode ser um obstáculo para alguns consumidores. No entanto, a forte demanda e a fidelidade à marca Apple podem impulsionar as vendas, apesar do preço.

ChatGPT: O Apple Vision Pro tem despertado grande interesse no mercado, embora seu preço elevado e os problemas de funcionamento relatados por alguns usuários possam afetar seu desempenho comercial a curto prazo.

No entanto, a inovação que representa poderia atrair um segmento de consumidores dispostos a investir em tecnologia de ponta.

A Apple continuará fabricando iPads?

Google Gemini: É provável que a Apple continue fabricando iPads no futuro previsível. Os iPads continuam sendo um produto popular com uma base de usuários sólida, e a Apple tem lançado novos modelos de iPad a cada ano.

Além disso, o iPad oferece uma experiência única que não pode ser replicada com um iPhone ou um Mac, o que dá à Apple uma vantagem competitiva.

ChatGPT: A Apple continua inovando em sua linha de iPads, com o recente lançamento do iPad Pro com chip M4 e a Apple Pencil Pro3. Isso indica que a empresa continua comprometida com a fabricação e melhoria de seus tablets.

Haverá um iPhone dobrável?

Google Gemini: É provável que a Apple lance um iPhone dobrável em algum momento no futuro, mas não está claro quando. A Apple tem pesquisado a tecnologia de telas dobráveis há vários anos, e alguns analistas acreditam que a empresa lançará um iPhone dobrável em 2024 ou 2025.

No entanto, a Apple também é conhecida por ser cautelosa ao adotar novas tecnologias, então é possível que a empresa demore mais tempo para lançar um iPhone dobrável.

ChatGPT: Os rumores sobre um iPhone dobrável têm circulado há anos, mas parece que não se materializará antes de 2026. Embora a Apple não tenha confirmado esses planos, a especulação continua e poderia ser uma possibilidade no futuro.

Quem será o sucessor de Tim Cook?

Google Gemini: Não há forma de saber com certeza quem sucederá a Tim Cook como CEO da Apple, mas existem alguns candidatos potenciais. Tim Cook está à frente da Apple desde 2011 e pode se aposentar nos próximos anos.

Alguns dos possíveis candidatos para sucedê-lo incluem Jeff Williams, COO da Apple, John Giannandrea, chefe de IA e aprendizado de máquina da Apple, e Luca Maestri, CFO da Apple.

ChatGPT: John Ternus, atual vice-presidente sênior de engenharia de hardware, está sendo considerado como um possível sucessor de Tim Cook devido à sua experiência e relativa juventude dentro da diretoria da Apple.

Em que posição a empresa ficará diante do surgimento de empresas como a OpenAI?

Google Gemini: A Apple continuará sendo uma empresa líder em tecnologia, mas empresas como a OpenAI poderão representar uma concorrência significativa no futuro. Ela possui uma forte posição no mercado de tecnologia, com uma base de usuários leais e uma ampla gama de produtos populares.

No entanto, empresas como a OpenAI estão desenvolvendo tecnologias inovadoras que poderiam ter um impacto significativo no futuro da indústria tecnológica. A Apple terá que continuar inovando e se adaptando para se manter à frente da concorrência.

ChatGPT: A Apple está buscando se associar com a OpenAI para integrar inteligência artificial avançada em seus dispositivos. Isso sugere que a Apple está tomando medidas estratégicas para manter sua relevância e competitividade no mercado de IA.

Como podemos ver, o Google Gemini parece fornecer respostas muito mais fundamentadas. Enquanto o ChatGPT, por meio do Microsoft Copilot, obteve informações de notícias e rumores relativamente recentes.

No final, parece que a Apple está num ponto crítico de sua história.