Quem são os cinco principais acionistas da Apple atualmente?

Em 1976, um grupo composto por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne teve uma ideia visionária e decidiu assumir um risco. Adivinhe? Estamos falando da Apple Inc., um dos gigantes tecnológicos mais reconhecidos mundialmente e que foi fundado em uma garagem em Los Altos, Califórnia. Desde então, quase cinco décadas se passaram e muitas invenções revolucionárias, como o Apple I, computador projetado por Wozniak, ou o primeiro iPhone, lançado em 2007 graças ao retorno de Jobs à empresa.

Atualmente, nenhum desses nomes continua ativamente ligado à empresa da maçã mordida. Na verdade, muitos poderiam pensar que Tim Cook, como atual CEO da Apple, também poderia ser seu maior acionista, mas a realidade é bastante diferente.

Tim Cook APPLE / Europa Press (APPLE/Europa Press)

Quem são os cinco principais acionistas da Apple?

A nível empresarial, nem sempre os CEOs de uma empresa são também seus donos ou maiores investidores. Este é o caso da Apple, que tem Tim Cook como CEO, mas nos papéis, o título de acionista majoritário é detido por Arthur Levinson, presidente do conselho de administração desde 2011.

Com um perfil mais discreto, Levinson teve uma carreira destacada na Genentech antes da Apple. Nos últimos anos, ele se tornou uma figura-chave na liderança da empresa, trazendo sua perspectiva científica para as estratégias de pesquisa e desenvolvimento. Além disso, ele detém mais de um milhão de ações, acumulando um patrimônio de aproximadamente US$1,2 bilhão.

Em segundo lugar, surge o mencionado Tim Cook, que assumiu o cargo de CEO em 2011 após Steve Jobs. Sob sua liderança, a Apple conseguiu expandir significativamente seu ecossistema de produtos, com inúmeros feitos financeiros e tecnológicos. Em termos de ações, Cook possui cerca de 800 mil.

Em seguida, temos Jeff Williams, o atual COO da Apple, que desde sua entrada em 1998 tem sido responsável pela gestão da cadeia de suprimentos global da Apple. Além disso, ele também foi um dos responsáveis pelo lançamento do Apple Watch.

Os acionistas principais nem sempre são CEO Stephen Lam / AFP (Stephen Lam/AFP)

Mais abaixo no topo está Luca Maestri, o CFO da Apple, responsável por supervisionar todas as atividades financeiras da empresa desde que se juntou em 2013, com experiências anteriores que incluem empresas como Xerox e Nokia Siemens Networks.

Finalmente - e talvez o mais proeminente - é Al Gore, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, que tem sido membro do conselho desde 2003, encarregado de oferecer alternativas mais sustentáveis e políticas ambientais de ponta para adotar energias renováveis e reduzir sua pegada de carbono.

Desta forma, o núcleo principal da Apple é confirmado por figuras como Levinson, Cook e Williams, todos com mais de 60 anos. Como resultado, não é descartado que possamos ver uma mudança de nomes nos próximos anos, mas pelo menos não no futuro próximo.