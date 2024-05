“Pensei que minha jornada estava chegando ao fim”: primeiro paciente da Neuralink conta o terror que sentiu com as falhas do chip

O primeiro chip da Neuralink foi implantado no cérebro de Noland Arbaugh desde o final de janeiro deste ano. Este ensaio clínico marca um antes e um depois na ciência e tecnologia, pois permite um fato inédito em nossa história: uma interface com a qual podemos controlar uma máquina com nossos pensamentos.

ANÚNCIO

A empresa de Elon Musk exibiu suas conquistas em março deste ano, ao mostrar um vídeo de Noland jogando Mario Kart Deluxe do Nintendo Switch, executando comandos com seu cérebro. No entanto, na semana passada, o homem de 29 anos com quadriplegia teve falhas em seu chip que o fizeram sentir um verdadeiro terror.

De acordo com a explicação da Neuralink, o que aconteceu foi que alguns dos fios conectivos do dispositivo se retrairam para o cérebro de Arbaugh, o que causou uma diminuição na velocidade de transmissão de dados e, portanto, afetou a eficácia do implante.

O próprio Noland conta exatamente isso, que do nada começou a sentir atrasos entre o comando de execução com a mente e a ação do dispositivo que estava manipulando, algo que o fez sentir um verdadeiro caos.

“No início, eles não sabiam o quão grave seria. Foi muito difícil de ouvir. Pensei que tinha chegado a usá-lo talvez por um mês, e então minha jornada estava chegando ao fim”, disse Noland Arbaugh em uma entrevista com a Bloomberg, conforme relata o T13.

O terror de Noland está relacionado ao fato de que este chip mudou sua vida, a ponto de ele ter comentado que antes não tinha motivos para viver e que agora voltou a encontrar sentido em sua existência. E ao perceber as falhas, ele pensou que iriam remover o chip de seu cérebro.

Neuralink controlando Mario Kart

"Pensei que eles simplesmente continuariam coletando alguns dados, mas na verdade iriam passar para a próxima pessoa. Chorei um pouco", acrescentou.

ANÚNCIO

Felizmente, isso não foi o que aconteceu. Foi um erro que a Neuralink resolveu através do software, sem precisar submeter o beneficiado a uma nova cirurgia para substituir ou remover o chip. Eles modificaram um algoritmo para que voltasse a funcionar de forma ótima.

“Modificamos o algoritmo de gravação para ser mais sensível aos sinais da população neuronal, melhoramos as técnicas para traduzir esses sinais em movimentos do cursor e melhoramos a interface do usuário. Esses refinamentos resultaram em uma melhoria rápida e sustentada no BPS, que agora substituiu o desempenho inicial de Noland”, pode ser lido no site oficial da Neuralink.