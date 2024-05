Peek: A nova função do Instagram para compartilhar fotos que só são vistas uma vez

Em 14 anos, o Instagram evoluiu de uma maneira impressionante. Passou de ser uma plataforma para compartilhar fotografias vintage com filtros para uma rede social para conversar, compartilhar e até mesmo jogar. Por isso, não é surpresa que seja uma das mais utilizadas a nível mundial, e que tenha superado plataformas icônicas como o Facebook ou o Twitter (hoje conhecido como X). E como não poderia ser diferente, o Instagram, hoje parte da Meta Platforms de Mark Zuckerberg, está constantemente criando novas funções e ferramentas para manter sua relevância.

Neste contexto, hoje vamos falar sobre Peek, uma nova função que está sendo testada para competir com plataformas como Snapchat e BeReal, que permite aos usuários compartilhar fotos que só podem ser vistas uma vez.

Instagram prevê nova funcionalidade para competir com os concorrentes York Perry

O Instagram busca a revolução com Peek

Desenvolvida internamente pelo Meta, esta nova ferramenta do Instagram tem como objetivo reformular a forma como os usuários interagem. Atualmente, as publicações no Feed duram para sempre, enquanto as Histórias desaparecem em 24 horas. Agora, de acordo com os relatórios do TechCrunch e as observações de Alessandro Paluzzi, Peek permitirá aos usuários tirar uma foto com a câmera em tempo real e compartilhá-la instantaneamente.

E não apenas isso. Além disso, restringirá a edição de fotos e o uso de filtros, pois seu objetivo é que os usuários capturem imagens em tempo real e sem manipulá-las, adicionando um senso de exclusividade e momento único a cada publicação. Assim, essa função limitará o carregamento de imagens ou vídeos da galeria do telefone, focando em uma experiência muito mais genuína.

Esta ferramenta é lançada em um momento em que o Instagram tenta manter o interesse de seus usuários e também das marcas, então poderia ser uma tentativa de reconquistar aqueles que atualmente estão preferindo outras plataformas de redes sociais. Lembremos que, anteriormente, o Instagram já havia experimentado com funções semelhantes, como as "Candid Stories", que promoviam a captura de fotos sem filtros ou edições, mas não tiveram o sucesso esperado.

No entanto, O TechCrunch confirmou com o Meta que o Peek é atualmente um protótipo, portanto não tem uma data de lançamento estimada nem está disponível para o público no momento. Paralelamente, a empresa matriz do Instagram está testando ativamente novas funções com inteligência artificial, então eles têm vários planos para melhorar o aplicativo a curto prazo.