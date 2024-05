Fim do mundo chegará devido a uma explosão solar: esta é a data e os detalhes

Com uma massa aproximadamente 330 mil vezes maior que o nosso planeta, o Sol é uma estrela localizada no centro do nosso sistema solar, uma fonte inesgotável de luz para a Terra e que também fornece o calor necessário para o desenvolvimento de processos biológicos. Seu brilho se deve às reações que ocorrem em seu núcleo, onde o hidrogênio se converte em hélio liberando enormes quantidades de energia. Mas, e se um dia ele simplesmente explodir de repente?

Um estudo recente da Universidade de Warwick aborda exatamente essa hipótese, revelando um cenário assustador sobre o futuro distante de nosso planeta. De acordo com esses especialistas, o fim do mundo já tem uma data marcada.

O fim do mundo virá de uma explosão solar?

Atualmente, o Sol está aproximadamente na metade de sua vida, com cerca de 4,5 bilhões de anos de idade. É por isso que, de acordo com os especialistas, o fim dos nossos dias está previsto para daqui a cerca de 5 bilhões de anos, quando o Sol esgotar seu combustível nuclear e se expandir até se tornar uma gigante vermelha.

De acordo com a NASA, no final de sua existência, o Sol passará por uma expansão massiva, aumentando seu tamanho para centenas de vezes o atual. Durante essa fase de gigante vermelha, espera-se que o Sol seja enormemente grande, mas significativamente mais frio.

Este fenómeno claramente teria consequências catastróficas para a Terra. Desde o início, antecipa-se que a gravidade intensificada do Sol em expansão poderia atrair nosso planeta para ele, embora exista uma leve possibilidade da Terra conseguir escapar de ser engolida. No entanto, mesmo que a Terra evitasse a colisão direta, a vida no planeta seria absolutamente insustentável devido à extrema radiação e às altas temperaturas.

Muitos anos depois, após sua fase como gigante vermelha, espera-se que o Sol entre em colapso e se torne uma anã branca, perdendo a capacidade de sustentar qualquer forma de vida em suas proximidades. Este seria o evento que marcará o fim definitivo do sistema solar tal como o conhecemos.

E claro, esse destino parece inevitável, embora a humanidade tenha muito tempo para se preparar para isso. Na verdade, talvez em mais 5 bilhões de anos estejamos vivendo em outros sistemas solares, escapando assim desse final apocalíptico.