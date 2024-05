Bill Gates previu a queda do iPod e da Apple, mas errou quanto ao futuro do iPhone

Bill Gates é uma figura peculiar que teve uma visão e trajetória determinante para a história da indústria tecnológica. Não só co-fundou a Microsoft, mas também impulsionou a era dos computadores pessoais (ou PC) através do seu sistema operacional Windows e a suite do Office, que em grande parte constituíram a base das inovações atuais. No entanto, houve algo em que falhou estrondosamente: suas previsões sobre o futuro da Apple com o declínio do iPod e a chegada do iPhone.

Assim como acabamos de ler há pouco tempo, este sujeito não era infalível e muitos dos paradigmas que tinha em seus anos de juventude e sucesso profissional têm mudado com o passar do tempo. A história sobre sua postura sobre férias está aí. Felizmente, para ele, sua família e seus funcionários, agora ele as considera saudáveis e até necessárias.

Assim como falhou em sua visão sobre um assunto tão simples como descansar de vez em quando para poder fazer mais e melhores coisas, também teve um erro de perspectiva com seu maior concorrente: Apple. Naquela época, sob a liderança de Steve Jobs, parecia óbvio que a bonança econômica derivada das vendas do iPod em algum momento cairia.

Nessa parte, ele estava certo, era óbvio. Mas cometeu um erro grave ao dimensionar o futuro da indústria com o surgimento do smartphone.

Bill Gates estava certo sobre a queda do iPod, mas errou ao prever o futuro do iPhone para a Apple

Conforme relatam os colegas da NBC News, há quase duas décadas, Bill Gates previu a eventual queda do iPod e a ascensão do telefone celular como o dispositivo preferido para ouvir música. Sua previsão, embora considerada audaciosa na época, acabou sendo relativamente profética, uma vez que hoje em dia os smartphones relegaram o iPod a um segundo plano.

Em 2005, quando o iPod estava no auge, Gates expressou seu ceticismo sobre a sustentabilidade a longo prazo do dispositivo em uma entrevista ao jornal alemão Allgemeine Zeitung com uma declaração simples, mas contundente:

Em 2007, foi lançado o iPod Touch, influenciado pelo quase recém-nascido iPhone Getty Images

"Por mais bom que seja a Apple, não acredito que o sucesso do iPod seja sustentável a longo prazo. Podem ser estabelecidos paralelos com os computadores: a Apple era muito forte nesse campo antes, com o seu Macintosh e a sua interface gráfica de usuário - como o iPod de hoje - e depois perdeu a sua posição."

A analogia de Bill Gates, onde ele comparou a situação do iPod com a trajetória da Apple no mercado de computadores, parecia sensata na época, mas ele estava perdendo de vista uma variável na equação, ou pelo menos não a estava dimensionando com todo o seu peso.

Naquele momento, a ideia de um telefone celular poder substituir o iPod como dispositivo principal para ouvir música parecia absurda. Os celulares da época eram pesados, tinham uma capacidade de armazenamento ridícula, sua interface geralmente era terrível e ouvir música era mais confortável em um reprodutor de MP3.

Ainda assim, Bill Gates vislumbrou um futuro onde o dispositivo da Apple seria relegado por outro muito mais completo e robusto. O que ele nunca imaginou é que as pessoas de Steve Jobs seriam justamente as responsáveis por criá-lo:

"Se me perguntassem qual dispositivo móvel ocuparia o primeiro lugar para ouvir música, certamente apostaria no celular."

O erro de Bill Gates: subestimar a Apple com o iPhone

Steve Jobs

A sua previsão revelou-se correta. Em 2007, a Apple apresentou o iPhone, um dispositivo revolucionário que combinava as capacidades de um telefone com as de um reprodutor de música e um navegador web. O iPhone rapidamente se tornou um sucesso retumbante, transformando o cenário da indústria de telefonia móvel e minando a posição dominante do iPod.

Atualmente, os smartphones são os dispositivos preferidos para ouvir música e usar aplicativos, com uma ampla gama de funções e capacidades que superam o que o iPod podia fazer.

Assim, embora Gates tenha previsto corretamente o declínio do reprodutor de MP3 da Apple, ele certamente subestimou a capacidade da empresa de se adaptar ao mercado de smartphones.