A China tem uma cidade submarina impressionante e misteriosa com mais de 700 anos de existência

A mítica lenda de “Atlantis”, a cidade perdida, tem um concorrente na China. Trata-se da misteriosa Shincheng, uma metrópole com 700 anos de existência que está submersa nas profundezas do Lago Qiandao.

São muito poucos os sortudos que conseguiram descer para explorar suas ruas e edifícios. É a partir do relato deste pequeno grupo de pessoas que podemos obter evidências do que está no fundo da água, no leste da China.

De acordo com uma resenha do Yahoo, esta cidade submersa está localizada em Chun’an, na província de Zhejiang. Suas casas, urbanizações, ruas e edifícios foram cobertos por milhares de galões do líquido vital de propósito, em 1959, devido à construção de uma barragem para abastecer a água a uma grande parte da população do gigante da Ásia.

Aproximadamente 300 mil pessoas foram evacuadas de suas casas e realocadas em outras regiões da China para permitir a execução do plano da barragem que cobre a misteriosa cidade, hoje localizada sob o Lago Qiandao, que mostramos na imagem abaixo.

Lago Qiandao Shicheng

Este lago que hoje cobre Shincheng é uma das maravilhas da humanidade, pois possui uma enorme extensão onde mais de 1.000 ilhas se encontram. A paisagem que representa essa combinação de elementos naturais e artificiais atrai milhões de turistas.

E embora a paisagem das milhares de ilhas seja surpreendente, todos querem mergulhar para explorar algum mistério de Shincheng. No entanto, obter uma permissão não é fácil. Em primeiro lugar, descer até esta região é um desafio que apenas os especialistas conseguem cumprir. Assim, o governo é muito cauteloso e coloca várias restrições para conceder permissões.

Shicheng

O relato dos especialistas que conseguiram explorar e dos cientistas e historiadores que conhecem o assunto descrevem que a cidade possui imponentes templos, muralhas e edifícios que a tornam um tesouro da humanidade debaixo d'água. Dizem que ela deve ter sido construída por volta dos anos 1368-1644 ou entre 1636 e 1644, durante as dinastias Ming e Qing, respectivamente.

Eles chamavam de "Cidade do Leão" e algumas de suas estruturas na arquitetura exibiam isso, com formações do rei da selva nas entradas de seus edifícios.