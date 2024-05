TikTok é um mundo desconhecido para você? 5 perguntas que podem ajudar a proteger menores de idade

Desde que o TikTok se tornou muito popular, o número de usuários que navegam diariamente na interface está aumentando. Tanto é que, em 2023, teve 733 milhões de downloads em todo o mundo, o que por sua vez levou a que a indústria de redes sociais se modificasse de tal forma que as gigantes tecnológicas agora apostam em formatos de vídeo e tendências semelhantes ao TikTok.

ANÚNCIO

Essa popularidade não é exceção no Brasil, precisamente em resposta às práticas que se desenvolvem dentro da rede social, o TikTok, juntamente com o International Centre for Missing & Exploited Children, criou um guia educativo com o objetivo de fornecer às mães, pais e tutores ferramentas que tornam a navegação segura para os maiores de 13 anos de idade.

Dentro dos filtros e ferramentas de navegação, os pais têm configurações especiais para aqueles que têm entre 13 e 15 anos e entre 16 e 17 anos. No entanto, em termos gerais, os filtros ativos incluem: supervisão dos pais, restrição de comentários, tempo de tela e privacidade da conta, entre outros exemplos.

O que um pai deve fazer primeiro se seu filho ou filha quiser abrir o TikTok?

Embora seja verdade que você provavelmente já ouviu falar do TikTok, isso não significa necessariamente que você seja um especialista ou entenda tudo o que acontece dentro da rede social. A melhor recomendação é que, primeiro, você a conheça e explore, para que possa entender seu funcionamento, os temas e outros cenários que se desenvolvem lá.

Além disso, ao criar uma conta como adulto, você poderá usar ferramentas como 'Sincronização Familiar' para monitorar e garantir ao menor de idade uma experiência segura e positiva. Ao criar a conta do menor ou adolescente, é essencial acompanhá-lo para examinar detalhadamente as configurações de privacidade e evitar riscos online.

De acordo com porta-vozes da empresa para o PUBLIMETRO COLOMBIA, o sucesso desses processos está na boa comunicação e confiança que a criança tem com seus pais ou tutores.

Como prevenir que o conteúdo publicado pelo adolescente chegue a desconhecidos?

Uma das preocupações mais recorrentes dos pais e responsáveis é a exposição de menores de idade. E, embora todos busquem de certa forma se tornarem virais, o TikTok oferece certos filtros que garantem a privacidade dos menores.

ANÚNCIO

Quando uma conta é criada por um adolescente entre 13 e 15 anos de idade, a plataforma por padrão limita o download dos vídeos da conta, permite apenas que amigos comentem em seus vídeos e não permite modificar os filtros de segurança para funções como Duetos e Reagir.

Quais são os conteúdos proibidos no TikTok?

De acordo com as Normas da Comunidade do TikTok, dentro da plataforma existem categorias que não são permitidas e acabam sendo classificadas como comportamentos não permitidos na rede social. As temáticas são:

Segurança e civismo: Tudo relacionado a comportamento violento, discussões, abusos físicos ou sexuais, assédio ou intimidação.

Saúde Mental e Comportamental: Suicídio e autolesão, transtornos alimentares e desafios perigosos.

Temas delicados: Atividades e serviços sexuais, nudez e exposição corporal, entre outros.

Integridade e autenticidade: Desinformação, spam, conteúdo eleitoral falso e comportamento enganoso.

Bens regulados e atividades comerciais: Jogos de azar, álcool, armas, comércio de bens, fraudes e golpes.

Privacidade e dados sensíveis: Informação pessoal e segurança da plataforma.

O que é o modo 'Sincronização familiar'?

Se você é um pai, mãe ou tutor ativo no TikTok, a função 'Modo de Sincronização Familiar' é ideal para você, pois permite que os tutores vinculem suas contas às de seus adolescentes. Isso lhe dá a capacidade de fazer alterações e configurações na conta dos adolescentes sob sua responsabilidade imediatamente.

Que ferramentas são usadas para garantir a segurança da criança?

Dentro da interface do TikTok, existem várias ferramentas com o objetivo de proteger a segurança dos menores. Entre elas estão o bloqueio e a denúncia de contas, comentários e conteúdos abusivos. Outra ferramenta ativa, também relacionada à experiência do usuário, visa limitar o uso para que o menor não passe tanto tempo na rede social.