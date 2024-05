SOS: como configurar chamadas de emergência no iPhone ou Android

Ninguém gosta da ideia, mas poderia acontecer com qualquer um. As emergências acontecem, nos pegam de surpresa e nos obrigam a agir com calma, mas ao mesmo tempo com rapidez. Por isso, há momentos em que é melhor prevenir certos cenários. Ter um kit de primeiros socorros pode ser uma opção, juntamente com reunir alimentos não perecíveis, talvez uma lanterna ou pelo menos muita água. Mas e se uma emergência ocorrer fora de casa ou não precisar de mais elementos além da ajuda de outra pessoa? Nesse caso, uma medida preventiva pode ser configurar seu smartphone.

Nesta época, os smartphones são uma parte importante de nossas vidas, ajudando-nos com as tarefas diárias e a comunicar com outras pessoas. Por isso, é eficaz e necessário configurá-los em caso de situações de emergência, como um acidente ou algum problema de saúde. Aqui mostramos como fazer isso.

Como configurar chamadas de emergência no iPhone ou Android

Configurar as funções de emergência em seu celular, seja Android ou iPhone, pode ser um salva-vidas em momentos complexos. Como mencionamos anteriormente, é sempre melhor prevenir do que remediar, e é exatamente o convite que fazemos hoje.

Sem mais delongas, para os usuários do Android, o processo começa no aplicativo "Configurações" do dispositivo. Dentro das configurações, você pode usar a barra de pesquisa para encontrar a opção "chamada de emergência". Uma vez localizada, é necessário ativar os interruptores correspondentes para habilitar as funcionalidades de emergência.

Por exemplo, pressionar cinco vezes o botão de ligar do dispositivo para ativar uma contagem regressiva que, ao finalizar, fará automaticamente uma chamada de socorro. Durante este processo, você também tem a opção de selecionar ‘SOS’ na tela, a fim de compartilhar sua localização em tempo real com os serviços de emergência e os contatos pré-configurados. Por fim, o Android permite deslizar o ícone do telefone na opção “chamada de emergência” para enviar alertas imediatas aos contatos pré-definidos, agilizando o procedimento de comunicação em casos de urgência.

O processo para dispositivos Apple é ligeiramente diferente, mas igualmente fácil. Você deve pressionar simultaneamente o botão de desligar e qualquer botão de volume até que a opção “SOS de Emergência” apareça na tela. Ao deslizar o botão “SOS de Emergência” para a direita, uma chamada para o serviço de emergência local será iniciada imediatamente, como o 192, mas ajustado para sua localização. Enquanto o dispositivo entra em contato com as autoridades, a função de localização por satélite será ativada, enviando sua posição exata e outros dados relevantes para o serviço de emergência.

E quanto aos assistentes de voz?

Outra ferramenta útil nessas situações são os assistentes de voz como Siri para dispositivos Apple e Google Assistant ou Google Gemini para telefones Android. A razão? Essas tecnologias permitem iniciar chamadas de emergência através de comandos de voz, o que pode ser especialmente útil se o usuário não puder acessar fisicamente o dispositivo.

Como é costume, para ativar a Siri, basta dizer em voz alta “Hey Siri”; enquanto para o Google Assistant, é preciso dizer “OK Google”. Uma vez ativado o assistente de voz, você pode dizer “Ligue para o 192” ou a frase correspondente para contatar os serviços de emergência em sua região. Durante a ligação, forneça detalhes sobre sua situação e localização para que os serviços possam ajudá-lo da melhor maneira possível.

Dessa forma, sabendo o que fazer e quando, você poderia prevenir problemas ainda piores. E, nesse caso, usar assistentes de voz ou ter chamadas de emergência pré-configuradas pode ser uma solução prática e rápida para situações em que cada segundo conta.