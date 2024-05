Registada erupção solar colossal de Classe X: as auroras boreais estão de volta?

Cada ciclo solar tem aproximadamente 11 anos de duração. Durante esse período, a quantidade de manchas solares oscila entre mínimos e máximos, com erupções ou explosões que afetam o sistema solar, gerando auroras boreais e maior radiação na Terra. Assim, no seu ponto máximo, também conhecido como ‘máximo solar’, essas manchas solares se tornam mais abundantes e com potencial para emitir fortes erupções solares, com impacto direto em nossos sistemas de telecomunicações e redes elétricas. É por isso que em 2024 temos estado cheios de notícias a respeito disso, e também é o motivo das auroras boreais que foram vistas em lugares incomuns durante o último mês.

E agora o grupo de manchas solares AR3664, conhecido por suas tempestades solares e auroras generalizadas, parece estar de volta. Como? Bem, em 27 de maio, uma poderosa erupção solar de classe X foi detectada no extremo sudeste do sol, atingindo o pico às 3:08 da manhã EDT, de acordo com dados do Spaceweatherlive.com.

Auroras Boreais Foi Galileo Galilei quem batizou este fenômeno astronômico como auroras boreais (Foto: Unsplash)

As auroras boreais estão de volta?

As chamas solares são erupções de radiação eletromagnética e são classificadas por sua intensidade em grupos que vão de classe A a X, sendo X a mais potente. E temos ouvido falar muito sobre chamas de classe X durante este 2024. E é que apenas há alguns dias uma nova chama atingiu uma intensidade de X-2.9, o que revela que foi um evento significativamente energético.

Embora este grupo de manchas solares AR3664 ainda não seja visível da Terra, os cientistas conseguiram aprender mais sobre ele através da heliosismologia, uma técnica que estuda as vibrações solares para detectar fenômenos em sua superfície. Nesse contexto, um mapa do Spaceweather.com localizou o AR3664 logo além do ‘limbo sudeste do sol’, o mesmo local de origem da explosão solar, e devido à história do AR3664 e sua atividade recente, os especialistas acreditam que este grupo de manchas solares é responsável pela última erupção.

Claramente, este evento é de grande interesse para a comunidade científica (e também para os caçadores de auroras boreais), pois espera-se que em breve o AR3664 se vire em direção à Terra, possivelmente ainda esta semana. Qual é a previsão? Que continue com uma intensa atividade. No entanto, quando o AR3664 se tornar visível novamente, receberá uma nova designação, pois as manchas solares são renomeadas quando reaparecem à vista.

No entanto, além da labareda, em 27 de maio foi observada uma ejeção de massa coronal (EMC), embora os modelos da NASA indiquem que não terá impacto na Terra. A erupção solar também causou apagões de rádio de ondas curtas no leste da Ásia, um fenômeno comum após erupções solares de grande magnitude devido à ionização da atmosfera superior que afeta a propagação das ondas de rádio.