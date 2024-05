Outra de Elon Musk: ele planeja construir o supercomputador mais poderoso da história

As supercomputadoras são máquinas colossais que estão no topo da potência de cálculo. No entanto, essas bestas informáticas não são computadores comuns; são projetadas para lidar com problemas complexos que seriam impossíveis de resolver com computadores pessoais ou mesmo com grupos de computadores convencionais.

ANÚNCIO

E à medida que sua potência e alcance continuarem a crescer, essas máquinas continuarão impulsionando o progresso em diversos campos e transformando nossa forma de viver e trabalhar.

Nesse cenário, Elon Musk, o herdeiro multibilionário da tecnologia, revelou seus planos de construir um supercomputador massivo para impulsionar o desenvolvimento de sua empresa de inteligência artificial, xAI. Segundo relatos do sábado, a ambiciosa máquina, apelidada de “gigafábrica de computação”, será equipada com mais de 100.000 chips Nvidia e espera-se que esteja operacional até meados de 2025.

Musk, pessoalmente comprometido com a entrega oportuna do projeto, afirma que o supercomputador será “pelo menos quatro vezes maior do que os maiores clusters de GPU (Unidades de Processamento Gráfico) existentes atualmente”, como os utilizados pela Meta para treinar seus modelos de IA.

A supercomputadora mais poderosa da história?

Esta iniciativa surge em um contexto de intensa competição no campo da inteligência artificial. A chegada do ChatGPT, a inovadora ferramenta da OpenAI, em 2022, impulsionou a corrida tecnológica entre gigantes como Microsoft, Google e Meta, além de empresas emergentes como Anthropic ou Stability AI.

Com sua considerável fortuna, Musk se posiciona como um dos poucos investidores com capacidade financeira para competir com esses grandes atores no campo da IA.

A xAI, a empresa de Musk, está desenvolvendo um robô de conversação chamado Grok, capaz de acessar em tempo real a plataforma social X (anteriormente Twitter), também propriedade do magnata.

ANÚNCIO

Vale ressaltar que Musk, co-fundador da OpenAI em 2015, se retirou da empresa em 2018 e, em março deste ano, entrou com um processo contra ela, alegando que descumpriu sua missão original sem fins lucrativos de democratizar a pesquisa em IA.

A construção deste supercomputador marca um passo importante nas ambições de Musk no campo da inteligência artificial. Resta saber como esta poderosa ferramenta será utilizada e qual impacto terá no desenvolvimento da IA no futuro.