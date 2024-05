Compartilha a sua conta da Netflix ou Spotify com a sua família?

Atualmente, o Google oferece uma incrível variedade de funções projetadas para melhorar a experiência dos usuários. Começando pelo Google Fotos, que permite armazenar capturas na nuvem, ou o Google Maps, que nos ajuda a nos orientar geograficamente, a verdade é que a maioria de nós integrou essas ferramentas em nosso dia a dia, muitas vezes sem perceber que tudo pertence ao mesmo ecossistema. Enquanto isso, entre suas ferramentas menos conhecidas, encontramos os Grupos Familiares , que foram criados em 2017 com o objetivo de compartilhar serviços e conteúdos com outros membros de sua família.

Seu objetivo? Que os membros de uma família possam compartilhar assinaturas de serviços como YouTube Premium, Google One ou qualquer tipo de compra através do Google Play. Além disso, permite gerenciar controles parentais, e agora uma nova função se junta à lista: compartilhar de forma segura senhas e nomes de usuário para serviços como Netflix e Spotify.

Senhas compartilhadas Freepik

As novidades dos Grupos Familiares do Google

Como mencionado anteriormente, há alguns dias o Google apresentou uma nova funcionalidade dentro dos seus Grupos Familiares que permite compartilhar de forma segura senhas e nomes de usuário para serviços como Netflix e Spotify. Essa característica foi introduzida para melhorar a gestão de credenciais compartilhadas ao mesmo tempo em que garante sua segurança.

Por exemplo: Sua avó esqueceu a senha da Netflix. Antes você tinha que anotá-la em um caderno ou enviá-la pelo WhatsApp para que ela não esquecesse. Agora tudo estará integrado em sua conta, sem a necessidade dela te perguntar de novo qual é.

Lembremos que um grupo familiar do Google pode incluir até seis pessoas que podem vincular suas contas do Gmail para acessar contas compartilhadas, gerenciar ferramentas de controle dos pais, compartilhar localização, entre outras funções. Nesse contexto, a funcionalidade recém-adicionada facilita que os membros do grupo familiar recebam as senhas diretamente em seu Gerenciador de senhas do Google, permitindo o acesso sem a necessidade de memorizá-las ou inseri-las manualmente.

Como criar um Grupo Familiar?

Para criar um grupo familiar, você só precisa cumprir com certos requisitos. Em primeiro lugar, todos devem residir no mesmo país que o administrador e ter pelo menos a idade mínima requerida, geralmente 13 anos, ou a idade aplicável em seu país.

O processo de configuração envolve acessar a conta do Gmail, selecionar ‘Contatos e compartilhar’ e seguir as instruções para configurar o grupo e adicionar membros. Após concluir a configuração, você poderá aproveitar os diversos benefícios que eles oferecem: Compartilhar aplicativos, livros, filmes e músicas adquiridos no Google Play, ferramentas de controle dos pais através do Family Link, compartilhar calendários e listas de tarefas, entre outros benefícios, como facilitar o compartilhamento de armazenamento no Google One.

Além disso, os membros do Grupo Familiar podem integrar os dispositivos do Nest, como termostatos ou câmeras, e gerenciá-los através do grupo familiar, proporcionando um controle centralizado da tecnologia doméstica.