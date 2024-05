Quais são os 3 telescópios mais poderosos do mundo: um par é orgulho da América Latina

Quando pensamos em um telescópio, a primeira coisa que nos vem à mente é aquele artefato que pode estar em qualquer lar do planeta e nos permite ver estrelas e planetas com relativa facilidade. Muitos talvez até se lembrem imediatamente da hilariante cena de Os Simpsons onde Bart, ao brincar com um desses artefatos, acaba descobrindo um meteorito que poderia significar o fim de sua cidade. Mas é hora de abordar as coisas em sua devida dimensão para conhecer quais são os 3 telescópios mais potentes do mundo.

Desde tempos imemoriais, a humanidade tem sentido uma profunda fascinação pelo universo, com esse firmamento repleto de estrelas, planetas e galáxias. Galileo Galilei e o próprio Bart Simpson podem ser alguns dos usuários mais ilustres desses instrumentos, mas a verdade é que hoje em dia contamos com telescópios monumentais que nos permitem apreciar a imensidão do cosmos como nunca antes.

Nesta viagem astronômica, exploraremos três dos telescópios mais poderosos do mundo, criados pela engenhosidade humana. Inspirados pela interessante pesquisa dos colegas argentinos da Billiken para refletir sobre esses colossos: o Telescópio Espacial James Webb (JWST), o Atacama Large Millimetre Array (ALMA) e o Gran Telescopio de Canarias (GRANTECAN).

Quais são os três telescópios mais potentes do planeta?

O JWST: um observatório espacial infravermelho que partiu da Terra

O JWST, lançado em dezembro de 2021, é o maior e mais poderoso telescópio espacial já construído pelo ser humano. Embora não esteja instalado em nosso planeta, foi uma criação que surgiu daqui e é impossível não mencioná-lo nesta lista. Ele está orbitando em torno do ponto L2 de Lagrange, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra.

O espelho primário do telescópio, com 6,5 metros de diâmetro, é feito de berílio revestido com ouro e é protegido por um parasol do tamanho de uma quadra de tênis. O Telescópio Espacial James Webb observa o universo em comprimentos de onda infravermelhos, o que permite ver objetos que são muito frios ou fracos para serem observados em luz visível ou ultravioleta.

NASA Telescopio Espacial James Webb

Graças à sua tecnologia, é possível observar cantos do espaço antes inimagináveis e conhecemos com maior profundidade as galáxias do universo, incluindo seus exoplanetas.

ALMA: um orgulho nacional decifrando as estrelas

O Atacama Large Millimeter Array, ou ALMA, localizado na planície de Chajnantor, no deserto do Atacama, no Chile, não é um telescópio convencional. Trata-se de um interferômetro de alto nível de complexidade técnica composto por 66 antenas de rádio de 12 metros de diâmetro cada. Quando combinadas, funcionam como um único telescópio gigante com um diâmetro equivalente de 12 quilômetros.

O ALMA tem a peculiaridade de observar o universo em comprimentos de onda milimétricos, o que lhe permite ver objetos frios e densos que estão ocultos à luz visível. Graças a isso, este telescópio conseguiu descobrir a formação de planetas gigantes, detectou moléculas orgânicas no espaço e até conseguiu observar buracos negros supermassivos.

GRANTECAN: o gigante das Canárias

Localizado no topo do Roque de los Muchachos, na ilha de La Palma, o Gran Telescopio de Canarias (GRANTECAN) é um telescópio óptico com um espelho primário de 10,4 metros de diâmetro, tornando-se assim o maior do seu tipo em todo o planeta. Graças à sua posição a 2.400 metros acima do nível do mar, é possível realizar trabalhos de observação astronômica com resultados impressionantes.

Graças à sua grande potência, o GRANTECAN pode observar objetos celestes com um detalhe sem precedentes. Galáxias, estrelas em formação, planetas e exoplanetas têm feito parte da galeria de conquistas deste instrumento monstruoso.

Radio telescópios ALMA em Atacama

Fora do JWST, o ALMA e o GRANTECAN nos enchem de orgulho, pois estão localizados na América Latina e ao longo dos últimos anos têm sido peças fundamentais para grandes descobertas.

No futuro, haverá mais telescópios, mais poderosos e mais sofisticados. Disso não temos a menor dúvida. Mas esses três titãs hoje em dia nos fizeram sonhar além de nossos limites.