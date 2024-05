O que é o modo MSN Messenger do WhatsApp e como ativá-lo?

A nostalgia é um dos sentimentos que caracterizam as pessoas quando atingem certa idade. Lembrar dos bons tempos é algo que todos queremos fazer e o modo MSN Messenger do WhatsApp é uma das formas de praticá-lo nesta era digital.

O antigo MSN Messenger da Microsoft era o antigo WhatsApp. Começou como uma forma de comunicação exclusiva para computadores, onde passávamos horas conversando com nosso círculo próximo. Foi um dos primeiros aplicativos a ter chats em grupo, nos quais conversas intermináveis eram desenvolvidas com colegas da escola ou universidade.

O modo MSN Messenger não é um aplicativo único que você pode introduzir no WhatsApp. No entanto, o serviço de mensagens da Meta tem várias maneiras de permitir que você faça sua interface muito semelhante à antiga mensageria da Microsoft, que você usava com seu e-mail Hotmail.

Modo MSN Messenger do WhatsApp

Para poder ter o Messenger no WhatsApp, a primeira coisa que você precisa fazer é ter os emojis do antigo serviço de mensagens. Você pode conseguir isso com este aplicativo da Google Play Store chamado Emoji Guide . Você não poderá enviar zumbidos, mas pelo menos encontrará rostinhos que não via há anos.

. Você não poderá enviar zumbidos, mas pelo menos encontrará rostinhos que não via há anos. Lembra-se do som do MSN Messenger quando chegava uma mensagem? Você pode encontrá-lo no YouTube, baixá-lo e depois atribuí-lo às suas notificações.

O toque final para que você definitivamente se sinta no antigo Messenger é o papel de parede, que você pode baixar de qualquer imagem na Internet e posteriormente incorporar ao seu WhatsApp, tendo assim uma espécie de tema dentro do seu serviço de mensagens do Meta.

O MSN Messenger, que posteriormente passou a se chamar Windows Live Messenger, deixou de funcionar definitivamente em 31 de outubro de 2014. Este popular serviço de mensagens instantâneas, lançado pela Microsoft em 1999, foi gradualmente descontinuado à medida que a Microsoft integrava seus serviços com o Skype. Você pode homenageá-lo dessa maneira.